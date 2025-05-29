龍頭跨國企業擁四大優勢　無懼關稅攪局

▲ Google具高附加價值鏈，增添服務競爭優勢。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

關稅議題暫緩，但仍為今年來干擾市場的一大主因，保德信投信指出，在面對關稅議題時，更需要布局跨國企業來因應，透過龍頭跨國企業的高競爭優勢、高附加價值、多元營運等，不僅較能在市場震盪時發揮較為穩健的表現，當市場反轉時更有機會脫穎而出。

PGIM保德信全球跨國藍籌100ETF（009810）擬任經理人黃相慈表示，就產業結構而言，跨國企業不論在服務或產品上，往往擁有較高的附加價值，所生產的生活必需品除了具有競爭優勢，在剛性需求支撐下，受關稅影響也相對較小，加上而大型跨國企業定價能力強，且營運分散在多個市場，當面對政策環境變化時可即時快速調整營運策略，對投資面來說不僅穩定整體投組，亦為搭上全球趨勢列車。

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黃相慈表示，以MasterCard與Google來說，這類跨國企業相較於傳統製造商，透過更高的附加價值來增添服務的競爭優勢，而P&G、雀巢這類必需性消費品大廠，則透過產品剛性需求以及產線和產品遍及全球的優勢，強化營運能力；至於品牌商如麥當勞、可口可樂運用全球營運多元化，不論是生產或銷售皆來自不同國家或以在地化經營方式。

另外一種較為特殊的是奢侈品產業，黃相慈解釋，以LVMH集團為例，這類精品大型企業的營運優勢，來自定價能力強、毛利高，同時具備轉嫁能力，例如部分精品為了因應美國調高關稅，已開始將生產地擴展至美國本土，以降低關稅衝擊。

黃相慈強調，跨國企業的分工合作，利用不同地區的技術專長和成本優勢，保持企業創新能力、穩定和高品質生產，以及成本控制，除了可以讓獲利極大化，在面對市場關稅衝擊時，透過與多家供應商合作，降低整體供應風險，並保持高度談判能力。

