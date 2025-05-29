雄獅通過配息7.5元　5大關鍵主軸全面轉型升級

▲雄獅股東會。（圖／雄獅提供）



記者廖婕妤／台北報導

雄獅（2731）今（29）日召開股東會，會中通過每股配發現金股利7.5元，為歷年次高；董事總經理黃信川指出，今年將以創新前行，佈局未來為方向，圍繞主題旅遊、國際發展、數位創新、人才培育與永續發展5大關鍵主軸，描繪未來藍圖，全面推動轉型升級。

黃信川表示，在主題旅遊方面，雄獅持續展開多元化、分眾化的主題產品線，包含登山、滑雪、高爾夫、棒球、馬拉松等，特別是在鐵道旅遊方面，雄獅已將日本作為佈局重點，推出四國三大列車物語、東北EMOTION美食列車、北陸雪月花列車等包列行程；長程鐵道旅行推出瑞士冰河列車、加拿大景觀火車銀楓艙等獲國際肯定的行程；國內部份， 則有獨家運營7列觀光列車，雄獅深耕鐵道旅遊，亦獲得用戶廣泛認同。

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黃信川指出，在國際發展上，雄獅將以北美（洛杉磯、溫哥華）與亞洲（東京、沖繩）為雙核心驅動，結合全球採購與產品設計優勢，推出涵蓋返鄉探親、跨境商務及高端旅遊的多元產品，同時，將強化高單價高端品牌「璽品Signature」，以滿足市場對深度旅遊體驗的需求。

黃信川也說，雄獅透過員工持股信託與接棒培育計畫，凝聚向心力並傳承核心價值，同時引進跨國人才優化管理；未來將持續關注全球經濟與氣候變遷挑戰，鞏固供應鏈，將綠色永續理念融入產品設計，並透過AI賦能與數位化運營，提升服務品質與效率，致力於穩固旅遊產業領導地位，為旅客創造更大價值。