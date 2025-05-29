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永豐金證券董事會通過以現金16.28億元　吸收合併台灣匯立證券

▲▼永豐金重大訊息，由發言人許如玫（圖中）說明併購券商。（圖／翻攝證交所）

▲永豐金證券宣布以現金16.28億元合併台灣匯立證券。（圖／翻攝證交所網站）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金證券於今（29）日召開董事會，決議以總額16.28億元吸收合併台灣匯立證券(以下簡稱匯立證)，合併後永豐金證券為存續公司，並將新設分公司承接匯立證所有資產、負債及營業，係為永豐金近一年來所發動的第三起併購案。

永豐金證券將於匯立證原址新設分公司承接原有業務，保障合併後員工們的工作權不受影響。此合併及收購案仍待呈報主管機關核准後生效，另定合併基準日。

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永豐金控總經理朱士廷表示，在評估併購案時，主要考量包含可拓展金控經營版圖、可延伸金控業務觸角、可增益金控集團綜效等三個面向，在這個前提下，只要是能夠符合這些標準，並最終能「綜效發揮」的標的，都會認真考慮與評估。這次併購匯立證，以及之前的Amret Plc.、京城銀行等，都是基於上述考量，希望能為永豐金控及股東帶來最大的利益。

永豐金及子公司永豐銀行分別於2024年12月及2024年5月，宣布併購京城銀行及柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret Plc.，Amret Plc.已於今年初完成第一階段80%股權交割並加入營運；京城銀行則預計在主管機關核准後，2025年第四季納入永豐金控，成為子公司的一員。

匯立證原為法國里昂證券於台灣之分支機構，之後剝離給東方匯理銀行，2016年再由目前的台灣經營團隊向東方匯理銀行收購股權而成立，是一家以服務外資法人客戶台股經紀業務為主的券商。匯立證2024年度稅後盈餘3.3億元、股東權益報酬率29.8%，服務客群與永豐金證券高度互補。

永豐金證券表示，合併匯立證後，有助於提高永豐金證券外資法人業務市占率，同時結合雙方研究團隊及永豐金證券一站且多樣化的產品及服務下，可深化外資法人客戶台股經紀服務效能及擴大產品服務範圍，成為另一個獲利的重要引擎。此外，透過匯立證深耕多年的外資客群渠道，更可進一步增進集團國際能見度，亦有機會媒合本公司輔導的上市櫃企業尋找優質的歐美長線機構投資人。

永豐金證券為台股經紀業務市占排名第4大、複委託業務排名第2大之券商， 2024年度稅後淨利58.3億元創下歷史新高、股東權益報酬率16.08%表現亮眼。永豐金證券近來積極佈局數位金融、發展財富管理業務，投入受託買賣外國有價證券(複委託)業務，不僅提供一般投資人買賣海外股票、ETF及債券穩定可靠的交易平台，亦提供國內法人海外投資的研調服務。合併後永豐金證券可快速取得外資法人市占，如依2024年度資料估算，整體台股經紀市占可由4.78%提升至5.42%，成為永豐金證券未來市占擴張的新動力。
 

關鍵字： 合併案永豐金證券台股經紀外資法人市場併購行動

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