41.65萬股民注意！00713配1.1元刷5季新低 6／20除息

擁有逾41.65萬股民的台股高息ETF元大高息低波（00713）今（29）日配息開獎，每股配1.1元為近5季配息最低，預計6月20日除息，7月11日入帳。

關稅匯率夾擊集團「帳面損失千萬」 統一羅智先：盡量不漲價

關稅與匯率變動影響整體經濟，統一（1216）董事長羅智先坦言，確實感受到消費者對未來的不確定性提升，整體市場信心明顯下降，消費者只能多準備一些糧草，並持續調整自身體質，「現在晚上都難以入眠，要關心另一邊（指美國）的新聞，醒來才發現國際局勢早已出現變化，像是匯率問題，什麼事都沒做，錢就蒸發了，真的不好受。」

佳世達陳其宏：「兩大措施」應對匯率 關稅問題目前靜觀其變

佳世達（2352）今日舉行股東會，董事長陳其宏及經營團隊下午也接受媒體聯訪，針對關稅問題，陳其宏說，由於政策一變再變，所以目前看起來不宜做太多臆測，只能靜觀其變，但預期最終關稅會落在10到20％之間，至於匯率部分，陳其宏則說，匯率問題來得又急又快，但佳世達大艦隊一直都有在匯率上做對沖來避險，所以影響比較沒大麼大，同時也會將美金持有部位降低，財務長洪秋金則補充，佳世達營收和成本上除美金外，還有很多使用其他如台幣、歐元等幣別來計價，因此單美元影響並不會那麼大，也會有一些自然的平衡。

日圓現鈔「0.2087」半個月最甜 10萬台幣多換5.3萬日圓

川普關稅遭美國法院封殺，日圓應聲走貶，台銀今（29）日掛出新台幣買日圓現鈔第一盤牌告價來到「0.2087」為近半個月來最甜，拿10萬台幣可多換5.3萬日圓。

川普關稅+輝達報喜！台積電漲19元至986 台股大漲247點站上21600

雖然美股4大指數全面下跌，但因輝達財報喜訊與美國法院封殺川普關稅，台股今（29日）以21531.29點開出，指數大漲173.57點，漲幅0.81％，隨後大漲逾240點站上21600點。

快訊／川普關稅遭法院封殺！美期指、美元大漲 黃金急跌

受惠美國法院推翻川普關稅政策激勵，美股指期應聲走揚，道瓊工業期貨指數上漲1.09%、標準普爾500期貨指數上漲1.42%、那斯達克100期貨指數上漲1.72%。

美元指數重回100！日圓、瑞士法郎領跌 台幣觸及「30」字頭

受到川普關稅遭到美國法院封殺效應影響，美元指數轉強站上100以上，主要貨幣日圓、瑞士法郎領跌下，新台幣匯率今（29）日開盤又見30元字頭。

上市櫃公司5月營收受匯率升值影響 台股仍是類股輪動機率大

昨（29）日台股開高收平，指數在MSCI半年度調整生效影響下，終場從上漲拉回至微幅下跌0.05%，收跌10.42點，大盤收在21347.3點，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，眼見國內外大型風險暫緩，後續美國經貿政策變化仍存在風險，尤其美國財政部匯率報告尚未公佈，不排除成為川普下一個使用的工具，至於國內則須留意台股整體5月營收勢必受貨幣升值影響，預計金融市場仍將隨消息面震盪，台股指數區間震盪類股快速輪動機率較大。

不是工程師！勞動部薪資調查 航空駕駛員月薪破32萬奪冠

勞動部日前公布「113年職類別薪資」調查統計結果，就各細職類受僱員工薪資觀察，前5名的月薪都超過10萬元，其中以航空駕駛員月薪32.3萬元居冠，精算師月薪21.2萬元次之，醫師則以月薪18萬排名第三，第四名為職業運動員14.3萬元，第五則是船舶監管人員13.8萬元。

淡季效應疊加庫存壓力 前五大NAND Flash品牌廠Q1營收季減逾兩成

根據TrendForce最新研究，2025年第一季NAND Flash供應商在面對庫存壓力、終端客戶需求下滑的情況下，平均銷售價格(ASP)季減15%，出貨量減少7%，即便季末部分產品價格回升，帶動需求，但最終前五大NAND Flash品牌廠營收合計為120.2億美元，季減近24%。