中磊股東會完成董事改選　董座：積極布局東南亞、拉美等新興市場

▲中磊今日舉辦股東常會，由董事長王煒(左)及總經理林斌(右)親自主持。（圖／中磊提供）
記者高兆麟／綜合報導
電信寬頻設備廠中磊電子（5388）今日舉行年度股東常會，由董事長王煒親自主持，向與會股東報告2024年營運成果。今日股東會中除承認2024年度營業報告書、財務報表、盈餘分配案及通過私募案外，並完成董事會全面改選。
中磊2024年合併營收總額達新台幣567.9億元。獲利表現方面，公司全年營業利益29.3億元，年減5.8%；歸屬母公司稅後淨利為22.7億元，相較2023年稅後淨利23.9億元，年減4.8%。以加權平均股數約294百萬股計算，2024年合併每股稅後盈餘（EPS）達7.74元。每股配發現金股利4.6元。股利已於2025年4月30日完成發放。
中磊董事長王煒表示，隨著全球網路基礎建設升級帶動寬頻設備需求，中磊發揮技術優勢，持續創新產品，除原有市場外，並積極拓展東南亞、拉美與中東等新興市場。公司持續推動全球化營運策略，整合菲律賓、印度、台灣、墨西哥與中國五大生產基地資源，強化產能彈性及供應鏈韌性，以滿足客戶需求。
中磊於今日股東會中全面改選董事，共選任八席董事（含四席獨立董事）。當選董事包括超越投資股份有限公司代表人王煒、怡和財務顧問股份有限公司代表人王伯元、焯見投資股份有限公司代表人林斌、允周投資股份有限公司代表人Nicola Palmer；獨立董事由鄒開蓮、楊文鈞、陳宏守及Feng Zhu出任。
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