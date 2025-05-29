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快訊／威力彩7.8億獎號出爐　中了秒辭職

▲威力彩,彩券,飛來發彩券行。（圖／記者陳依旻攝）

▲威力彩示意圖。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

威力彩先前連26槓，今晚頭獎上看7.8億元，許多彩迷摩拳擦掌，紛紛到投注站試試手氣，盼今晚財神爺降臨。

台彩29日晚間開出第114000043期威力彩頭獎號碼，第一區獎號由小到大依序為05、06、09、20、22、35」，第二區07

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關鍵字： 彩市威力彩頭獎財神爺彩迷

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【泰格與雪兒】愛酸的朋友

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