中華電信股東會歷時近13小時結束了！拍板配息5元　配發率破100%

記者蘇晟彥／新北報導

中華電信（2412）29日召開114年股東會，由新任董事長簡志誠率領團隊出席，中華電股東會歷年都有「馬拉松之戰」的稱號，小股東輪番上站「請教」中華電信高層各項事宜，今年共歷時12小時58分，在晚間9點58分結束，會中承認該公司113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，通過公司章程修正案，並選舉第11屆董事及通過解除新任董事競業禁止限制案。此外，為促進董事酬金資訊透明化以保障股東權益，會中亦就113年度給付董事酬金向股東進行報告。

▼中華電信114年股東會今年由新任董事長簡志誠率隊迎戰，共歷時12時58分結束，最終拍板配發現金股利每股5.0元。（資料照／記者蘇晟彥攝）

本次選出之董事有13席，包括簡志誠、林榮賜、伍勝園、陳其華、鄭光遠、簡立峰、蘇怡仁、洪秀龍等8席交通部代表人董事，及林世銘、杜奕瑾、黃育仁、薛欽峯、葉哲良等5席獨立董事。13 名董事除來自產官學界外，在專長領域部分也相當多元，涵蓋電信、科技、資訊、法律、財會、勞工權益等領域，多位董事亦具備風險管理及企業永續發展之專業知識與能力，未來將持續領導公司以最高標準落實公司治理，為股東創造最大價值。

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中華電信表示，在全體同仁的打拼下，該公司於台灣電信業整併後的第一年，交出亮眼的營運績效。由於電信業務穩定成長，資通訊業務獲利提升，銷貨收入增加，轉投資收益亦增加，113年每股盈餘4.8元，年成長0.8%；加上公司有效地規劃及配置資源，持續維持穩健的財務體質與強勁的現金流。關於股東最關切的113年度盈餘分配案，中華電信秉持將盈餘回饋股東的初衷，提請股東常會通過配發現金股利每股5.0元，配發金額合計新台幣38,787,232,725元，以積極回應股東期待，並期許未來能持續提升股東價值，將公司經營成果與全體股東共享。

