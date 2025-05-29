應援科技完成1億元A輪增資　正式投入掛牌準備、Q4前進日本金融市場PoC試點

▲應援科技完成1億元A輪增資。（圖／翻攝自Facebook／應援科技，下同）

記者陳弘修／台北報導

在全球資金環境趨於保守、軟體新創募資難度加劇的2025年，應援科技正式完成新台幣1億元A輪增資，迎來公司發展的重要里程碑。此次募資不僅是資金規模上的突破，更彰顯市場對「安全、便利、公益並行」應援生態系的高度認同與支持。

應援科技共同創辦人暨執行長蕭新晟29日表示，應援科技接下來除了要加速產品研發，也會正式投入台灣證交所創新版掛牌準備。同時，預計今年第四季在日本金融市場啟動PoC試點，將台灣FinTech推向亞洲。

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對於此次完成新台幣1億元A輪增資，蕭新晟在臉書發文中也指出，比起天使輪有天使，B輪後有大型金控處理 pre-IPO，A輪一直以來就是最困難的「三不管」地帶。因此，應援科技這一次也特別的不容易，特別是全球資金緊縮使得股市匯市動盪投資人保守觀望，加上詐騙橫行使得金融監管趨嚴，政府必須強力監管第三方支付，也帶來營運上的不確定性。

「這一兩年在台灣軟體新創估值普遍下滑，造成大型機構投資人觀望。我們處理公益、宗教甚至政治相關捐款，屬性特殊，讓機構投資人及國家基金持續保持觀望。」蕭新晟表示，即便面對這些挑戰，應援科技依然收到近百位大小天使投資人的踴躍支持，其中包含超過半數的應援員工自掏腰包認股，代表市場真的看見了「應援經濟」的社會影響力及市場價值。

▲應援科技共同創辦人暨執行長蕭新晟。

蕭新晟指出，立法院剛通過修正的《產業創新條例》，把天使投資抵稅資格從「成立2年內」延長至「5年內」，剛好也讓今年 6 月初滿5歲的應援科技成為台灣最早受惠的一批團隊，這項政策不只為新創挹注資金活水，更鼓勵小型投資人參與創新生態。

談到下一步，蕭新晟表示，應援科技完成增資後將展開以下重點計畫，包括：一、加速產品研發：進一步整合AI技術與資安風控，優化使用者體驗。二、擴大社會影響力：深化與公益團體、教育機構、KOL、VTuber及商家通路的合作。三、啟動上市規劃：正式投入台灣證交所創新版掛牌準備。四、推進海外佈局：預計今年第四季於日本金融市場啟動PoC試點，將台灣FinTech推向亞洲。

最後，蕭新晟也強調，他非常感謝行政立法部門、力推產創條例的創投公會，以及所有支持應援科技的投資人，對台灣新創環境提升投下的贊成票。「我們的初心不變：讓每一筆善意的資金流動都更安全、更即時。再次感謝夥伴、客戶、投資人、政府單位，讓應援科技在第五個年頭站上新的起跑線，未來請繼續鞭策，也繼續為我們應援」。