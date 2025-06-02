快訊／台股收盤大跌344.59點　台積電跌21元至946

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（2日）開低走低，加權指數終場大跌344.59點，以21002.71點作收，跌幅1.61％，成交量3447.57億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌93.33點開出，指數開低走低，盤中最高達21256.1點，最低20940.98點，終場收在21002.71點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌21元來到946元，跌幅2.17％；鴻海（2317）下跌3.5元至152.5元；聯發科（2454）維持平盤至1260元；廣達（2382）下跌0.5元來到271元；長榮（2603）上漲2.5元至247元。

今天漲幅前5名個股為鋐寶科技（6674）上漲2.15元，漲幅9.98％；亞諾法（4133）上漲3.05元，漲幅9.97％；寶一（8222）上漲5.1元，漲幅9.92％；虹揚-KY（6573）上漲1.05元，漲幅9.81％；上緯投控（3708）上漲7.2元，漲幅8.79％。

跌幅前5名個股則為再生-KY（1337）下跌0.63元，跌幅9.92％；光聖（6442）下跌44.5元，跌幅9.61％；友訊（2332）下跌1.65元，跌幅9.02％；台勝科（3532）下跌5.7元，跌幅7.7％；志強-KY（6768）下跌9元，跌幅7.66％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 鋐寶科技（6674） 23.7 ▲2.15 ▲9.98％ 亞諾法（4133） 33.65 ▲3.05 ▲9.97％ 寶一（8222） 56.5 ▲5.1 ▲9.92％ 虹揚-KY（6573） 11.75 ▲1.05 ▲9.81％ 上緯投控（3708） 89.1 ▲7.2 ▲8.79％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 再生-KY（1337） 5.72 ▼0.63 ▼9.92％ 光聖（6442） 418.5 ▼44.5 ▼9.61％ 友訊（2332） 16.65 ▼1.65 ▼9.02％ 台勝科（3532） 68.3 ▼5.7 ▼7.7％ 志強-KY（6768） 108.5 ▼9.0 ▼7.66％

資料來源：證交所