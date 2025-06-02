快訊／台股收盤大跌344.59點　台積電跌21元至946

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（2日）開低走低，加權指數終場大跌344.59點，以21002.71點作收，跌幅1.61％，成交量3447.57億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌93.33點開出，指數開低走低，盤中最高達21256.1點，最低20940.98點，終場收在21002.71點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌21元來到946元，跌幅2.17％；鴻海（2317）下跌3.5元至152.5元；聯發科（2454）維持平盤至1260元；廣達（2382）下跌0.5元來到271元；長榮（2603）上漲2.5元至247元。
今天漲幅前5名個股為鋐寶科技（6674）上漲2.15元，漲幅9.98％；亞諾法（4133）上漲3.05元，漲幅9.97％；寶一（8222）上漲5.1元，漲幅9.92％；虹揚-KY（6573）上漲1.05元，漲幅9.81％；上緯投控（3708）上漲7.2元，漲幅8.79％。
跌幅前5名個股則為再生-KY（1337）下跌0.63元，跌幅9.92％；光聖（6442）下跌44.5元，跌幅9.61％；友訊（2332）下跌1.65元，跌幅9.02％；台勝科（3532）下跌5.7元，跌幅7.7％；志強-KY（6768）下跌9元，跌幅7.66％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|鋐寶科技（6674）
|23.7
|▲2.15
|▲9.98％
|亞諾法（4133）
|33.65
|▲3.05
|▲9.97％
|寶一（8222）
|56.5
|▲5.1
|▲9.92％
|虹揚-KY（6573）
|11.75
|▲1.05
|▲9.81％
|上緯投控（3708）
|89.1
|▲7.2
|▲8.79％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|再生-KY（1337）
|5.72
|▼0.63
|▼9.92％
|光聖（6442）
|418.5
|▼44.5
|▼9.61％
|友訊（2332）
|16.65
|▼1.65
|▼9.02％
|台勝科（3532）
|68.3
|▼5.7
|▼7.7％
|志強-KY（6768）
|108.5
|▼9.0
|▼7.66％
資料來源：證交所
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