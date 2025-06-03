軍工股除了00965還有誰？日本防衛概念股狂飆！00949坐收最大紅利

財經中心／綜合報導

日本防衛股強勢起飛！受國際地緣衝突升溫、全球軍備需求激增帶動，三菱重工、川崎重工、IHI等重工巨頭今年表現氣勢如虹，成為資金追捧焦點。台灣上市日股ETF中，計有四檔納入上述重工三雄，其中復華日本龍頭（00949）防衛持股權重逾5%，受惠程度最高；富邦日本（00645）約1.78%，居次。

儘管市場對川普關稅的擔憂有所緩解，但關稅壓力仍未消退，投資氣氛持續受抑。防衛類股因受影響相對較小，成為資金關注焦點，加上今年五月登場的日本國際防衛裝備展（DSEI Japan）更為防衛概念股添柴火！此次參展日本企業與團體多達169家，規模較上屆倍增，反映產業熱度持續升溫。日本首相石破茂親臨現場，突顯官方對國防產業的高度重視，進一步點燃市場投資情緒。

展會焦點包括三菱重工首次公開展示次世代教練機「T-X」概念機模型，以及美國軍武大廠洛克希德馬丁(Lockheed Martin)首度在日本亮相海上自衛隊新型神盾艦「ASEV」模型，預計首艦將由三菱重工建造，並於2027、2028年度服役，可望進一步鞏固日本在全球防衛工業鏈的地位。

日本防衛概念股熱度攀升，資金大舉湧入三菱重工、川崎重工、IHI等重工業龍頭。三菱重工受惠防衛與核電雙題材，股價自5月中旬強勢攀升，屢創新高，且成交金額連日稱霸東證Prime市場，展現凌厲多頭氣勢。IHI同樣強勢上攻，刷新2000年以來新高；川崎重工突破萬圓大關，挑戰歷史高點12,400日圓。

資金明顯聚焦防衛主題，國內投資人可透過日股ETF掌握日本國防產業商機。台灣上市的日股ETF中，共有四檔涵蓋重工三雄，包括富邦日本（00645）、國泰日經225（00657）、元大日經225（00661）及復華日本龍頭（00949）。

其中，00949受惠防衛商機最深，雖僅持有三菱重工，但持股比重超過5%，為四檔ETF中最高。三菱重工不僅是日本最大國防承包商，也是重工三雄中唯一獲得標普評等的企業，近期長期發行人信用評等更獲調升至A-，展望穩定。主因其發電設備與防衛核心業務訂單暢旺，獲利與財務體質持續強化，即使在全球加大脫碳投資下，主要現金流指標仍維持健康水準。

相較之下，00645、00657、00661雖納入重工三雄，但成分股多達數百檔，甚至上千檔，單一持股比重偏低，防衛概念總權重相對較低，其中00645約1.78%，00657與00661則皆不足0.5%。

隨著全球軍事需求升溫、日本積極推進軍品出口，日股防衛類股有望延續強勢，成為資金追逐焦點。投資人可持續關注防衛產業政策利多與國際需求動態，掌握布局良機。