美西線加班船太多已有船公司降500美元　6月中漲價方案備受考驗

▲美東線加班船少，運價有漲足。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

昨(3)日是大陸市場端午節過後首個上班日，超大型攬貨公司負責人指出，因為本周加班船來太多，船班沒裝滿，本月1日美西線每大箱(40呎櫃)運價剛調升3000美元，昨日已有船公司減收500美元；另一家超大型攬貨公司負責人則認為，沒裝滿是因貨沒預期的多。對於後續運價守不守得住，本月中能否再漲價，兩公司都認為還需要再觀察幾天。

攬貨業指出，美東線加班船少，船隻都有滿載，現貨市場每大箱運價有確實調升3000美元；美西線加班船多，估計本周船公司會力守運價，下周就很難說。目前各大船公司都有派加班船，加上還有新開的航線，攬貨業估計艙位供給增加了約兩成，已恢復減班前的運力。

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在5月23日，台驊物流董事長顏益財根據該公司掌握訊息，指出未來四周估計共有7.5萬箱(20呎櫃)加班船的運力加入市場，而在5月29日歐洲籍船公司掌握的訊息，加班船已增至11萬箱。6月中船公司是規劃美國線每大箱運價加2000-4000美元不等，能否實現備受考驗

攬貨業認為，船公司過去幾個月在美國線進行的減班，應該有不少船隻不是調往其他航線，而是閒置在中國與東南亞海域，才能這麼快回到中美線。

在2023年2月，因為疫情期間美國進口商囤積太多貨，造成疫後貨量銳減，當時德魯里(Drewry)數據顯示，該月全球約有4.1%的貨櫃船處於閒置狀態，是一年前的兩倍，這些貨櫃船總運力約106.7萬箱(20呎櫃)；彭博航運數據則顯示，多數閒置船停在中國與新加坡、印尼附近，以方便市場好轉時能快速就近復航。

在新航線部分，5月30日馬士基與赫伯羅特得合組的雙子星聯盟，宣布將推出一條新的跨太平洋航線，覆蓋中國東部和東北亞至加州，這條TP9航線，彎靠港口包括廈門-釜山-長灘-廈門，從釜山到長灘僅需14天，從廈門到美西18天，預計6月24日開航。

業界透露，船公司與直客簽訂的固定運費，目前是外加2000美元旺季附加費，每大箱實收運費在4000美元左右，現貨市場運價約6000美元，有減500的就是實收5500美元，其他船公司會不會跟進減價還要觀察。

超大型攬貨公司負責人指出，今年船公司普遍都有降低長約比例，給長約客的固定運費比重都減了約兩成，例如原一年簽500大箱的客戶，今年改簽400大箱，這樣在旺季期間能收到運費就會拉高許多，但是如果淡季很淡，就少了長約運價做保障。