魏哲家：多買台積電股票不會錯　人形機器人AI已有成果

▲台積電董事長魏哲家致詞。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

台積電（2330）3日召開股東常會，董事長暨總裁魏哲家直言台積電在人工智慧（AI）和人形機器人晶片的布局已取得成果，幽默表示：「多買台積電股票就不會錯。」

針對股東關心的人形機器人晶片訂單進度，魏哲家強調，成果並不需要等到2026或2027年才會顯現，而是「現在就已經開始反映在財報上」。他以簡潔的「兩個字很好」回應，展現公司對現有技術的信心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台積電董事長魏哲家。（圖／記者李毓康攝）

此外，股東也詢問台積電是否與AI公司合作以改善製程，魏哲家則表示，台積電作為全球半導體製造的領導者，持續運用人工智慧技術來提升製造能力。他強調：「我們的世界第一不是偶然，而是靠著兢兢業業的努力與持續精進。」他並感謝股東的支持，坦言目前「生意很好」。

魏哲家進一步解釋，AI技術的發展涵蓋軟硬體兩部分，像是DeepSeek和ChatGPT等大型語言模型（LLM）需要硬體支持，而台積電的晶片正是關鍵。他指出：「全世界所有的AI公司都與台積電合作，客戶對我們的信心充足，沒有其他選擇，都是用台積電。」他也提到，儘管目前產能仍需進一步擴充，公司正全力以赴以滿足客戶需求。

最後，魏哲家再次幽默呼籲股東：「多買台積電股票就不會錯。」並表示，未來公司在AI及晶片領域的成績將持續展現。