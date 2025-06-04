綠岩能源攜手台達、川石組益石能源　擴大綠電佈局

▲綠岩能源總經理賴明弘。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

綠岩能源（7833）今日表示，將與台達能源、川石能源合資成立「益石能源」，三方預計將整合太陽能電站開發、工程維運管理與綠電交易等專業能力，打造太陽能案場的投資平台，深耕國內綠電交易市場。

益石能源總資本額為6.5億元，公司專注於投資具潛力的國內再生能源案場與政府標案，透過收購及自建模式，迅速擴增電站資產版圖。首階段規劃目標容量為5OMW，預估年發電量可達6200萬度電，其中已有15MNW 容量完成併網，可提供企業穩定的再生能源來源，協助實現 RE100 承諾。益石能源鎖定企業購售電合約（Corporate Power Purchase Agreement,CPPA），協助用電大戶與再生能源電廠建立長期合作機制，保障企業綠電穩定供應與價格彈性，益石能源致力成為企業能源轉型的關鍵夥伴，推動台灣邁向低碳永續未來。

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綠岩能源總經理賴明弘指出：「在全球邁向淨零排碳的趨勢下，企業對於長期且穩定綠電來源的需求已進入爆發式成長階段。我們成立益石能源，結合綠岩的專業開發、優異的工程實力、台達能源於綠電交易領域的整合優勢，以及川石在私募股權投資領域上的專業與資本策略的優勢，共同打造綠電投資平台，目標即為企業客戶提供穩定可靠的綠電，推動綠電交易，協助企業實踐永續發展與淨零承諾。」

益石能源將以此為基礎，立足海內外再生能源市場，持續拓展高潛力電站資產與長期綠電合約布局，並深化企業購售電合約（CPPA）策略，協助國內外企業實現減碳承諾與 RE100目標，打造具國際競爭力的永續能源供應平台。

賴明弘表示，綠岩能源將持續堅守綠能開發專業，並擴大綠電交易與應用服務版圖，加速資源整合，驅動公司整體業務成長，朝永續發展目標穩健邁進。