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聯邦快遞任命蘇智民為台灣區總經理　原總經理朱興榮屆齡退休

▲聯邦快遞宣布任命蘇智民為台灣區總經理。（圖／業者提供）

▲聯邦快遞宣布任命蘇智民為台灣區總經理。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞今(4)日宣布任命原在香港任職的蘇智民(Paul Sousa)為台灣區總經理，該任命自本月1日起生效。蘇智民將接替自2006年6月起擔任該職位的朱興榮(Michael Chu)，從台灣公司基層做起的朱興榮，在5月31日屆齡退休，圓滿其在聯邦快遞長達30年的卓越職涯。

蘇智民將全面負責聯邦快遞在台灣的營運管理，致力於提升服務品質、營運效率與網絡靈活性。他於2012年加入聯邦快遞，擔任亞太區規劃暨工程經理，隨後歷任多項關鍵領導職務，涵蓋營運、工程、服務品質與商業分析等領域。近期，他擔任亞太區航空網絡規劃經理，領導多項轉型計畫，成功打造更具彈性、韌性與盈利能力的航空網絡。

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蘇智民在聯邦快遞亞太地區擁有豐富的策略領導經驗，曾主導多項關鍵性的轉型與創新專案，展現出卓越的業務洞察力與執行力。他在推動組織變革、提升營運效率方面成效顯著，尤其擅長透過跨部門協作推動創新落地，帶領團隊實現持續成長。

在其職涯中，蘇智民在提升服務績效與優化東南亞區域網路解決方案方面發揮了關鍵作用。他曾主導多條重要航線的開通，包括新加坡－安克拉治、廣州－雅加達、西貢－廣州等，有效強化了區域間的物流連通性，提升整體運輸網路的靈活性與應變速度。

聯邦快遞表示，蘇智民的任命，體現了公司對亞太地區持續投資與培育領導人才的承諾。憑藉其深厚的營運經驗與卓越績效，他將帶領台灣團隊持續實現卓越服務，並在這個具戰略意義的重要市場中推動未來成長。

關鍵字： 聯邦快遞任命蘇智民為台灣區總經理　原總經理朱興榮屆齡退休

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