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夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休拚買房　月收入曝

▲▼早餐店，大冰奶，冰奶茶，奶茶，蛋餅，早餐。（圖／記者許力方攝）

▲原PO分享開早餐店的秘辛。（示意圖／記者許力方攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多年輕人嫌棄薪水少，因此越來越多人投入創業，自己當起老闆，有網友分享好友夫妻檔開早餐店的經驗，地點選在新北市中和區，清晨5點半就開門，一路營業到下午2點，加上備料、收攤，一天工作時間高達12小時，幾乎全年無休，不過每月薪資高達20萬元，貼文掀起熱論。

網友在PTT發文，夫妻檔朋友在中和開早餐店，地段不錯，租金每月7萬元，營業時間從早上5點半到下午2點，加上備料與收攤的時間，每天工時12小時，店裡請了4個工讀生，但煎台仍需老闆或老闆娘親自操作，導致夫妻倆幾乎無法同時休息，只能輪流月休兩天，甚至直接不休，「除非有事，不然不店休」。

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原PO提到，因為夫妻倆都沒休息，根本沒有生活品質可言，加上作息跟大家不同，也沒辦法參加朋友聚餐，「約他出來吃飯，一兩年才約得到一次」。雖然很辛苦，但扣掉成本每月可賺18-20萬元，夫妻倆對分，希望可以拚到10年買房，等存款夠了，房貸也付清了，之後就可以輕鬆做。

原PO提到，很多人好奇為何不另外請人代管，一個人薪資給5萬元，夫妻倆每月還有8-10萬元，「事實上是不行的，不是自己的店你不會這樣用心顧，複製不了的」。

底下網友熱論，「腳踏實地比去用騙的值得尊敬」、「這很適合工作狂」、「早餐店光是含備料時間的話，就超過12小時了」、「有些其實房子也好幾間，但就還是繼續拚」、「我家這邊的也是老闆跟老闆娘一起做，幾乎沒休息」、「雖然辛苦但賺得到錢，至少讓人有努力的動力」、「我家也開早餐店，我爸媽幾乎沒休過假，真的很辛苦」。

關鍵字： 創業夫妻檔早餐店辛苦網路瘋傳

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