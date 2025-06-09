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從台電到台積電建廠都有中鼎功勞　股民：出事台灣影響大

2022年台積電亞利桑那州12吋晶圓廠移機典禮，劉德音、魏哲家、張忠謀、庫克、黃仁勳、蘇姿丰等科技巨頭共同見證。而中鼎則是該廠的工程和建築承包商。（圖／台積電提供）

▲2022年台積電亞利桑那州12吋晶圓廠移機典禮，劉德音、魏哲家、張忠謀、庫克、黃仁勳、蘇姿丰等科技巨頭共同見證。而中鼎則是該廠的工程和建築承包商。（圖／台積電提供）

圖文／CTWANT

台灣統包工程的龍頭中鼎（9933）爆發美國BKRF工程196億元踩雷事件，中鼎不但收不到欠款，還完成建廠及負責運轉，股東質疑「當盤子」（受騙）。一位工程統包業者告訴CTWANT記者，此一手法業界也會出現，但196億元頗巨，「對業主的實力評估必須很嚴謹」，更何況中鼎是45年老手。

中鼎的前身為中技社，是經濟部於1959年為提升國家工程水平，引進國外工程技術和培養人才所指示籌組，由台灣水泥、台灣中油、台灣電力公司、台灣糖業公司等23家企業捐贈45萬元成立。1979年，希望藉由公司化的經營模式發展國際業務，因此中技社轉投資成立中鼎工程。

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中鼎具備豐富的跨產業工程統包與專案執行能力，實績遍及世界各地，被視為台灣工程界的模範生。（圖／翻攝自中鼎集團臉書）

▲中鼎具備豐富的跨產業工程統包與專案執行能力，實績遍及世界各地，被視為台灣工程界的模範生。（圖／翻攝自中鼎集團臉書）

中鼎目前約有50家關係企業，主要承攬包括煉油廠、石化廠、發電廠、焚化爐等大型工業設施的設計與建造，亦延伸至高科技廠房、天然氣接收站、太陽能與風電等再生能源設施、水資源處理，也積極協助台廠海外設廠。

2024年，中鼎年營收達1,199億元，營收占比以產業分類，煉油石化占43%、高科技22%、電力14%。「台積電去亞歷桑納州蓋廠也是找中鼎，它不能出大事，出大事對台灣、科技廠都影響很大！」一位小股東說。

對於這次中鼎美國BKRF踩雷事件，造成鉅額欠款引起外界不解。據了解，中鼎承攬的工程類型約9成皆是Turnkey工程，這次與BKRF所簽署的也是。一位同業解釋，字面翻譯「交鑰匙工程」意旨承包商除了要負責建廠、設備安裝，還要包含測試到完全可操作，做到客戶可立即進場啟用的狀態。

根據中鼎所述，原本合約是依工程進度開立發票請款，後經協商陸續改為完工後分期，最後談成獲利還款，並待好時機售廠後還款。

這位同業解釋，原本應該由甲方直接付款，變成等到賺了錢才作為給乙方的回饋，有點像台灣所熟知的BOT，甲方不用出錢，僅提供土地，乙方則負責建廠到運轉。也因為什麼都要乙方付擔，所以才會產生196億元這麼高額的款項，因此簽約前承攬的乙方對業主的實力評估要很嚴謹，以避免像這次出現鉅額工程款收不回的情況。

「台灣公司普遍的毛病，不把合約管理（風險管理）當一回事，出了問題找立委喬一喬就好，到國外穩死。」一位工程同業就說，他一般會要求業主每期付款，2期不付就停工，中鼎的做法一般業界沒人會接受。

對於BKRF實力評估一事，股東會上皆以符合程序回應，不希望糾結在應收帳款的數字中，中鼎董事長楊宗興強調，中鼎目前手握逾3,200億元在建工程，手中現金與約當現金279億元，主要往來銀行也表達額度支持，融資計畫未受影響。

儘管中鼎首季提列31億元減損，但今年上半年已拿下國光電廠、台中捷運藍線及中油接收站等3大標案，截至5月16日，今年新簽約工程已有238億元，中鼎已連續5年每年新簽訂單均超過1,000億元，都將逐步轉換成營運資金。

台北捷運「萬大線一、二期機電系統工程」為中鼎聯手法商阿爾斯通共同承攬。（圖／黃耀徵攝）

▲台北捷運「萬大線一、二期機電系統工程」為中鼎聯手法商阿爾斯通共同承攬。（圖／黃耀徵攝）

近期川普關稅政策，進一步推動台積電等相關供應鏈轉移至美國，台灣的電子代工廠仁寶、英業達、緯創也考慮在美國設廠。事實上，中鼎早就在台積電亞利桑那廠的建設團隊中，楊宗興認為，對於台灣科技大廠赴美建廠找尋合作夥伴，中鼎仍有很強大的機會優勢及發展潛力，有信心度過此次風暴。

儘管從整體營運、手握訂單及現金流來看，中鼎還不至於處於岌岌可危的地步，但這次事件對中鼎來說，是一次「螺絲鬆了」的重大警訊，特別是在進軍國際市場、進行高風險合約時的風控能力。慶幸這次還挺得過，下回恐沒那麼幸運。

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關鍵字： 周刊王中鼎

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