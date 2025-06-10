快訊／台股收盤大漲451.85點　台積電漲40元至1045

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（10日）開高走高，加權指數終場大漲451.85點，以22242.14點作收，漲幅2.07％，成交量3832.0億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲130.95點開出，指數開高走高，盤中最高達22294.86點，最低21921.24點，終場收在22242.14點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到1045元，漲幅3.98％；鴻海（2317）上漲1元至155.5元；聯發科（2454）上漲50元至1335元；廣達（2382）上漲7.5元來到283.5元；長榮（2603）上漲2.5元至236.5元。

今天漲幅前5名個股為佳能（2374）上漲5元，漲幅9.98％；志聖（2467）上漲14.5元，漲幅9.97％；三商電（2427）上漲2.45元，漲幅9.94％；惠特（6706）上漲6.5元，漲幅9.94％；銘旺科（2429）上漲7.1元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為合機（1618）下跌4.8元，跌幅9.69％；川飛（1516）下跌1.6元，跌幅8％；瑞智（4532）下跌1.95元，跌幅6.94％；永道-KY（6863）下跌9元，跌幅5.45％；全福生技（6885）下跌1.65元，跌幅4.85％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 佳能（2374） 55.1 ▲5.0 ▲9.98％ 志聖（2467） 160.0 ▲14.5 ▲9.97％ 三商電（2427） 27.1 ▲2.45 ▲9.94％ 惠特（6706） 71.9 ▲6.5 ▲9.94％ 銘旺科（2429） 78.6 ▲7.1 ▲9.93％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 合機（1618） 44.75 ▼4.8 ▼9.69％ 川飛（1516） 18.4 ▼1.6 ▼8.0％ 瑞智（4532） 26.15 ▼1.95 ▼6.94％ 永道-KY（6863） 156.0 ▼9.0 ▼5.45％ 全福生技（6885） 32.4 ▼1.65 ▼4.85％

資料來源：證交所