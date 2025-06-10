快訊／台股收盤大漲451.85點　台積電漲40元至1045

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（10日）開高走高，加權指數終場大漲451.85點，以22242.14點作收，漲幅2.07％，成交量3832.0億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲130.95點開出，指數開高走高，盤中最高達22294.86點，最低21921.24點，終場收在22242.14點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到1045元，漲幅3.98％；鴻海（2317）上漲1元至155.5元；聯發科（2454）上漲50元至1335元；廣達（2382）上漲7.5元來到283.5元；長榮（2603）上漲2.5元至236.5元。
今天漲幅前5名個股為佳能（2374）上漲5元，漲幅9.98％；志聖（2467）上漲14.5元，漲幅9.97％；三商電（2427）上漲2.45元，漲幅9.94％；惠特（6706）上漲6.5元，漲幅9.94％；銘旺科（2429）上漲7.1元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為合機（1618）下跌4.8元，跌幅9.69％；川飛（1516）下跌1.6元，跌幅8％；瑞智（4532）下跌1.95元，跌幅6.94％；永道-KY（6863）下跌9元，跌幅5.45％；全福生技（6885）下跌1.65元，跌幅4.85％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|佳能（2374）
|55.1
|▲5.0
|▲9.98％
|志聖（2467）
|160.0
|▲14.5
|▲9.97％
|三商電（2427）
|27.1
|▲2.45
|▲9.94％
|惠特（6706）
|71.9
|▲6.5
|▲9.94％
|銘旺科（2429）
|78.6
|▲7.1
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|合機（1618）
|44.75
|▼4.8
|▼9.69％
|川飛（1516）
|18.4
|▼1.6
|▼8.0％
|瑞智（4532）
|26.15
|▼1.95
|▼6.94％
|永道-KY（6863）
|156.0
|▼9.0
|▼5.45％
|全福生技（6885）
|32.4
|▼1.65
|▼4.85％
資料來源：證交所
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