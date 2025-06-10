匯損重擊！新壽5月暴虧逾153億　母公司新光金同虧148億

▲新光金集團外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮、陳瑩欣／台北報導

新台幣狂升效應重擊壽險業，新光金（2888）今（10）日公告5月業績，受到子公司新光人壽5月暴虧153.78億元影響，金控5月虧損148.34億元，累計前5月稅後虧損312.17億元，每股虧損1.77元。

新光金發言人林宜靜指出，近期台幣兌美元匯率強升，造成壽險業者共同面臨財務報表匯兌評價的問題，此匯兌損失係會計制度下評價變動之未實現損失，並非實際發生損失，且壽險業是非常特殊的行業，資產負債存續期間長，實際經營宜考量產業本質以長期觀點衡量，投資人不需過度解讀中短期波動對帳面數字變化的影響。

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林宜靜表示，為持續穩健財務結構及強化清償能力，已完成轉投資新光人壽70億元，同時新光人壽亦預計發行具資本性質債券上限250億元，以厚實資本，提升財務韌性。

新光人壽保險本業穩定發展，持續聚焦外幣保單及價值型商品銷售，持續推動外幣保單及價值型商品銷售，前五月份保單銷售力道良好，初年度保費較去年同期成長15%達206億元，外幣保單維持穩健動能，銷售金額較去年同期成長 34%，佔初年度保費比重約五成。

投資方面，五月台幣升值2.088 元短期內升值幅度過大，雖在外匯價格變動準備金新制下，新壽已動用外匯價格變動準備金充抵降低衝擊，但仍對本月損益產生影響，致五月份單月稅後虧損153.78億元，累計前五月稅後虧損302.47 億元。