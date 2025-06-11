6月債ETF除息大車拚！6檔年化逾7%　00710B抗跌奪冠

▲圖為6月除息債券ETF配息率Top6。

財經中心／綜合報導

6月共有38檔債券ETF陸續除息，其中6檔年化殖利率逾7%，尤以復華彭博非投等債（00710B）表現最突出，今年來跌幅僅6.2%，不僅為6檔中最抗跌，並奪下本月除息債券ETF績效亞軍。

本次除息集中於6月16日至24日，以6月6日收盤價計算，年化殖利率逾7%的債券ETF包括第一金優選非投債（00981B）、凱基美國非投等債（00945B）、台新特選IG債10+（00980B）、國泰A級科技債（00781B）、元大優息投等債（00968B），以及復華彭博非投等債（00710B）等6檔。其他22檔則多落在5%～6.5%，另有3檔不到4%。

進一步觀察績效，全球債市自5月以來遭遇多重利空衝擊，各國財政赤字攀升、長天期公債需求疲軟推升殖利率；且穆迪下調美國主權信評，也影響市場信心，加上台幣升值壓力，連帶拖累國內上市債券ETF表現。

不過，本月除息債券ETF中，仍有2檔相對抗跌，表現突出。根據CMoney統計，多數債券ETF今年來跌幅在7%～8%，8檔更超過9%。相較之下，元大美債7-10（00697B）和復華彭博非投等債（00710B）跌幅分別僅約6%、6.2%，最為穩健。

但00697B年化殖利率僅約3.6%，明顯不及00710B的7%。因此，若追求高配息又重視抗跌能力，00710B最具優勢，該檔ETF預計6月18日除息，投資人最晚須於6月17日前持有或買進，7月14日即可領息。

▲圖為6月除息債券ETF績效排行榜。

