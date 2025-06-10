萬海船隻延燒過久傳出可能沉沒　資深船長指有時沉沒比漂浮更好

▲萬海航運旺春輪延燒太久傳出可能沉沒。（圖／翻攝自Indian Coast Guard）

記者張佩芬／綜合報導

美國有線電視新聞網(CNN)10日報導，印度海岸警衛隊正在西南部克勒拉省外海，撲滅萬海旺春輪(WAN HAI 503)的大火；該船傾斜10到15度，可能沉沒。對此國內資深船長指出，傾斜10到15度估計艙內進水不嚴重，還不到沉沒地步，但已延燒超過24小時，再燒就有可能，不過船隻在海上海飄來飄去危險性很高，也很難掌控，有時沉沒還安全些。

保賠業者則指出，沉沒要看沉沒在什麼地點，是在公海還是印度領海內；即使在公海，要是關係到航道安全或是有毒物品，印度官方也可能提出一些主張，由於萬海與聯營的長榮海運、德國赫伯羅德都是有頭有臉的國際知名企業，船公司與保險公司都會有些法律之外甩不開的責任。另漂流到領海內的貨物，保賠業者也須負起清除責任。

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資深船長認為，我國貨櫃三雄船隊越來越大，需要透過海陸輪調制度，讓岸上多幾位有船上經驗的主管，才能避免外行領導內行；另像船上的貨載配艙是由大副負責，岸上的攬貨人員也要深切明瞭危險品的定義，不要攬進大麻煩，也需嚴格管理申報作業，以防貨物申報不實或錯誤，造成配艙錯誤。

這名資深船長與港務公司高階指出，以旺春輪目前狀況，估計已經是船東互保協會(P&I)完全接手處理了，另船體，貨物險也都有投保，估計會保得很全，船東實際損失有限，只是未來可能要面臨保費的加高。

印度海軍及海岸警衛隊9日已趕到現場協助滅火，10日也派出5艘船參與滅火，但火勢已經延燒超過24小時，仍未完全撲滅，貨櫃也持續傳出爆炸聲響。搜救人員仍持續尋找失蹤船員。

印度海岸防衛隊司令尤尼亞爾(Amit Uniyal)指出，現階段尚不清楚爆炸發生原因，相關人員正竭盡全力控制火勢，但情況惡化，有越來越多貨櫃著火，「我無法告訴你這艘船是否會沉沒」。

萬海航運今日傍晚近5時表示，截至6月9日，印度海岸防衛隊和印度海軍共派出3艘船支援救助行動，並派遣飛機協助搜救。今天下午(台北時間6/10)另有兩艘專業搜救公司的救難船已抵達加入救助行動，若有進一步信息，公司會及時更新告知。