不搶黃金了！大陸珠寶商改買「這一物」…價格狂飆30%

▲在黃金、白銀價格你追我趕之際，鉑金異軍突起。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

在黃金價格屢創新高之際，另一種貴金屬「鉑金」逐漸受到中國珠寶業者青睞。今年以來，鉑金的現貨價格已上漲超過30%，每盎司逼近1,200美元，漲幅甚至略高於黃金的同期表現。根據美國銀行（Bank of America）最新分析，這波漲勢不僅反映整體貴金屬市場的熱絡，也突顯鉑金在供需兩端出現重大變化。

根據《Business Insider》報導指出，分析師認為鉑金的價格之所以上升，主要受到基本面強勁支撐，尤其是珠寶市場對其需求的回升，這種現象在中國市場尤為明顯。

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中國作為全球黃金消費大國，面對近來黃金價格節節高升，部分珠寶商開始尋求替代選項，鉑金成為其中的熱門選擇。4月間，中國進口鉑金達到11.5公噸，是一年來單月最高進口量，顯示業界已開始朝多元化方向轉型。

美國銀行表示，即使僅有1%的黃金珠寶市場轉向使用鉑金，所造成的額外需求就足以讓鉑金的年供應短缺翻倍，達到160萬盎司。這也讓本已處於緊張狀態的鉑金市場面臨更大壓力。

除了珠寶用途之外，鉑金還廣泛應用於汽車與電子產業，使其價格更具支撐力。分析師強調，這類多元化需求基礎正是鉑金能穩定走高的關鍵之一。

在整體貴金屬市場熱度升高的背景下，鉑金的漲勢也與投資人對地緣政治風險的避險情緒密切相關。俄烏戰爭的持續，再加上中國經濟疲軟、美國政治不確定性升高，使得包括鉑金在內的多種貴金屬價格節節攀升。

今年4月，黃金價格一度突破歷史紀錄，超過每盎司3,500美元，也帶動整體市場對其他貴金屬的投資關注。除了鉑金外，銀的價格亦在今年上漲了約25%。不過由於太陽能板產量放緩的關係，銀的上漲動能略顯不足。

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