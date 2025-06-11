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陽明海運2025年體育選手贊助計畫啟動　開始受理申請

▲陽明海運企業桌球聯誼賽的盛大場面。（圖／陽明提供）

▲陽明海運稍早舉辦企業桌球聯誼賽的盛大場面。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運今(11)日宣布2025年體育選手贊助計畫正式啟動，即日起至6月27日止受理申請。陽明對內積極營造運動環境，鼓勵同仁培養良好運動習慣，以強化身心健康，並持續落實企業社會責任，響應政府支持運動產業發展政策，發揮運動企業認證精神，自2021年起展開體育選手贊助計劃，以實際行動支持國內優秀體育選手之培訓及職涯發展。

陽明海運體育選手贊助計畫展開迄今，已贊助包含桌球、羽球、田徑、游泳等各項競技體育競賽之年輕優秀選手，也對於各選手持續努力訓練，爭取國內外競賽佳績之表現與有榮焉。

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專業體育選手的培訓歷程中極需投入大量資源與時間，陽明海運希望繼續以企業力量，協助更多體育界新星，使其未來能在無憂的環境下專心訓練，迎接各項挑戰，爭取更為卓越之賽事成績。

2025年陽明海運體育選手贊助計畫即日起正式啟動，詳細的申請方式可參見陽明海運官方網站或直接聯繫陽明海運公共關係組。

官網網址： https://www.yangming.com/zh-Hant (繁體中文>關於陽明>消息看板>新聞稿)

電話：02-2455-9988/分機582/公共關係組謝先生

電子信箱：pr@yangming.com

l 收件時間：即日起至2025年6月27日中午12:00止(以本公司收到E-MAIL的時間為準)

關鍵字： 陽明海運2025年體育選手贊助計畫啟動　開始受理申請

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