2025亞太智慧商業物流展開幕　張善政：強化桃園關鍵地位

▲2025亞太智慧商業物流展，桃園會展中心開幕。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2025亞太智慧商業物流展11日於青埔桃園會展中心開幕，即起為期3天。市長張善政出席開幕式表示，桃園是台灣物流重鎮，吸引眾多國內外業者設立物流中心，並積極導入自動化科技打造智慧倉儲，大幅提升物流效率，期盼藉由本次展覽推動成立「桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟」，以大手牽小手的合作模式，協助所有業者共同發展智慧物流。

張善政也參觀展區，了解智慧科技在物流產業的最新應用，並期許臺灣能在當前國際貿易局勢充滿變數的亂流中穩健前行，市府將持續強化桃園作為亞太地區物流重鎮的關鍵地位，為產業發展奠定更堅實的基礎。

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▲市府攜手企業整合智慧供應鏈與物流運籌平台。（圖／記者楊淑媛攝）

經濟部商業發展署署長蘇文玲表示，物流服務是支撐供應鏈順暢運作的關鍵，近年來隨著消費行為改變，消費型物流需求快速增加，更需導入智慧科技提升物流服務效率。桃園因地理位置優越，成為全臺物流中心最密集的地區，在經濟部推動的重要物流公共建設中，就有7座落腳桃園，其中已啟動4座，另3座正在興建中。期盼未來持續攜手各界精進物流服務，共同推動臺灣產業整體向上發展。

市府經發局表示，2025亞太智慧物流展參展廠商涵蓋智慧倉儲系統、無人搬運車、AI調度平台及綠色運輸設備等前瞻技術，展現未來物流運籌的多元想像。此外，今日舉行的「桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟」宣誓，象徵市府攜手企業整合智慧供應鏈與物流運籌平台，並聚焦智慧行銷、智慧製造、智慧物流等核心議題，打造全臺跨域協作機制，加速企業轉型升級。