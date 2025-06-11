快訊／Alphaliner報告：市值逾百億貨櫃船公司增至6家　萬海最新入列

▲全球六家市值破百億的貨櫃船公司，萬海航運入列。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

近幾周因貿易戰造成貨櫃船運運價飆升，貨櫃航運股受到投資人青睞，Alphaliner報告指出，截至上個月，目前有6家被官方認定為大盤股的上市航運公司，市值超過100億美元，台灣的萬海航運是最新加入大盤股行列的公司。

國內法人指出，大盤股應該就是國內所稱的權值股，萬海雖然旗下船隻碰上爆炸事件，今(11)日股價上漲5.5元，收盤價106.65元，市值達新台幣2988.54億元，換算美元是100.09億，正好破百億。

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Alphaliner在其最新週報中指出，按市值計算，全球前三大貨櫃船公司—中遠、馬士基和赫伯羅德，目前的價值都與達美航運、卡夫亨氏和家樂氏等知名消費品牌相當。

Alphaliner的數據顯示，目前全球11家最大上市航運公司，不包括私人控股的地中海航運(MSC)，總市值略高於1650億美元，遠高於本世紀初的600億美元左右。

資深航運分析師、Blue Alpha Capital主管約翰‧麥考恩(John McCown)報告稱，2025年第一季度，貨櫃行業實現了99億美元的淨利潤，匯豐(HSBC)預測，至少在第二季度和第三季度，整個行業都將實現盈利。

在最近的一份報告中，McCown強調了該行業與大流行前時代相比顯著的盈利能力。2016年至2019年，該行業累計虧損85億美元，營收為6812億美元，獲利率為負1.3%。 相比之下，從2020年到2024年，該行業的凈收入獲利率分別為8.1%、36.8%、42.7%、9.6%和18.3%。

不過同時德魯里的貨櫃預測公司(Container Forecaster)預計，下半年供需平衡將再次減弱，這將導致今年下半年現貨運價再次下跌。

德魯里堅持認為：「運價變化的波動性和時機將取決於對川普關稅的法律挑戰的結果，以及與美國對中國船舶實施處罰相關的運力變化，這是不確定的。」

貨櫃船公司老闆們將密切關注來自倫敦的細節。在倫敦，美中貿易官員達成了某種形式的貿易休戰協定，但仍需得到兩國領導人的批准。