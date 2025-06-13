5金控董事改選！3家大股東陣容大變　華南金、國泰金父子接班

▲國泰金第三代蔡宗翰、蔡宗諺入列董事名單。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

金融股超級股東會將於今（13）日登場，共計12家召開，其中有5家金控將進行董事改選，分別是國泰金（2882）、中信金（2891）、凱基金（2883）、元大金（2885）、華南金（2880），其中較受矚目就是家族世代交替，蔡家第三代蔡宗翰、蔡宗諺首次提名董事，現任華南金副董事長林明成不在董事候選人名單，外界預期可望由林明成長子林知延接任副董一職。

5家將進行董事改選的金控，其中，國泰金今年將改選8席董事、5席獨董，國泰金董事長蔡宏圖、蔡宏圖的弟弟蔡鎮球，仲躋偉、郭明鑑、熊明河、總經理李長庚續等6名持續被提名外，新增了第三代蔡宏圖長子蔡宗翰、蔡宏圖胞兄蔡政達之長子蔡宗諺，兩人皆是首次入列金控董事會。

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蔡宗翰畢業於美國喬治城大學法律博士，主要經歷包含國泰世華銀副董事長、國泰人壽董事、國泰金資深副總經理、國泰人壽副總經理與國泰創投董事等職；蔡宗諺畢業於美國舊金山州立大學公共行政管理碩士，經歷包含國泰健康管理顧問副董事長、國泰人壽董事、國泰建設董事及資深副總經理等。

官股金控只有華南金一家進行改選，因應獨董需占總席次1/3的規定，今年華南金一般董事將由15席縮減至11席，當中公股占6席、民股占5席，而獨董席次則由4席增為6席。

財政部提名6席董事分別華南金控董事暨銀行長陳芬蘭、總經理李耀卿、國庫署組長李貞芳、勞動部政務次長李健鴻、政大風險管理與保險系教授鄭士卿、臺灣銀行副總吳佑輝。

民營派5位董事則包括財團法人林熊徵學田基金會派3席，現任華南銀副董林知延；林明成另一子林知佑，其為現任華南金控創投副總經理、另一席林志楊則為現任華南金董事、銀行常務董事及律師。

和泉投資亦推派另外2席，包括華南金董事許陳安瀾、華南金及華南銀董事李許元齡。

由於華南金副董林明成不在董事候選人名單之中，預期也將由林明成長子林知延接任金控副董事長，這也象徵著華南金林家將展開世代交替。

中信金今年的董事候選人名單與現行董事會成員相同，共計有7人入列，包括現任董事顏文隆、吳一揆、辜仲諒等3人，以及獨立董事楊聲勇、劉長春、許文彥與季崇慧4人。

辜仲諒仲2024年以仲遠投資法人代表身份重返中信金董事會，然而因捲入澄清湖大樓購置案一審遭到判刑，他也發出聲明將在6月13日股東會後請辭中信金董事；請辭後，仲遠投資將改派何人擔任新的法人代表，值得關注；此外，現任中信金董事長顏文隆高齡85歲，是否啟動世代交替，也是外界關注焦點。

凱基金今年將改選6席董事、3席獨立董事，根據凱基金公告的候選人名單，除了王銘陽、沈榮津、楊文鈞續留之外，有4席名單出現變動，包括現任國喬（1312）董事長邱德馨將回鍋，與緯來電視網董事長李鐘培、凱基金控執行副總暨法務長顏志堅均入列本屆董事候選人；另外，獨立董事則是提名歷任統一超營運長、全聯執行長的謝健南。

元大金所提名一般董事5席，現任董事長申鼎籛將退休並未名列董事候選人名單當中，在董事候選人名單當中，除了馬維辰、陳忠源、翁健續任董事外，馬維辰的哥哥馬維建也回鍋擔任金控董事；另外，現為元大金策略長黃維誠也入列董事。

而元大金今年也同樣進行董事會改選，將改選5席董事、4席獨董，其中，現任董事長申鼎籛並未名列董事候選人名單當中，在董事候選人名單當中，除了馬維辰、陳忠源、翁健續任董事外，馬維辰的哥哥馬維建也回鍋擔任金控董事，馬家兩兄弟在董事會齊聚。另外，現為元大金策略長黃維誠也入列董事。

至於4席獨董，政治大學金融系教授楊曉文續任之外，包括前金管會證期局長王詠心、前金管會保險局長李滿治，以及財團法人電信技術中心董事長吳宗成都是新的獨立董事提名人。

