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上有老下有小中壯年三明治族兩頭燒　元大人壽投資型保單兼顧家庭保障與退休準備

▲▼元大人壽。（圖／元大人壽提供）

▲元大人壽推出「元元豐收」系列投資型保險商品，很適合中壯年三明治族作為參與市場投資及建構家庭防護網之運用。（圖／元大人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

「上有長輩、下有子女」的三明治族是台灣最常見的家庭樣貌，根據知名人力銀行調查顯示，此類家庭結構在臺灣的比例逾八成，由於此人生階段正值家庭責任的高峰期，如何兼顧家庭保障與資產增值，是一大課題。元大人壽建議可透過新推出的「元元豐收」系列投資型保險商品，運用保障、投資兼具的雙重功能，提高自己的保障，並可隨時加碼投入，增加投資部位，以獲取潛在的增值機會，為子女預備未來的教育費用，或為自己的退休金做好準備。

元大人壽推出的「元元豐收」系列投資型保險商品，包括「元大人壽元元豐收變額萬能壽險」與「元大人壽元元豐收變額年金保險」兩張保單，各有特色及適用情境，讓客戶可依自己的需求自由選擇。

保費高度參與投資機會

中壯年階段不但是家中重要的經濟安全支柱，同時也要面對龐大的家庭生活開銷，兼具參與市場投資以及保障功能的投資型保單，就有助於同時解決這兩個問題，尤其是元大人壽的「元元豐收」系列投資型保險商品，保費於首次投資配置前未先扣除相關費用，保費更可高度參與投資市場。

投資標的多元 配置更靈活

經濟學家James Tobin說「雞蛋不要放在同一個籃子裡」，多元資產配置才能分散並降低投資風險，而投資型保單就能夠為中壯年三明治族提供豐富的投資標的選擇，可供運用於家庭長期財務規劃。元大人壽「元元豐收」系列投資型保險商品，連結標的除有專家代操的類全委投資帳戶外，還可選擇由元大人壽精選的多檔共同基金標的，其投資主軸涵蓋成長型公司股票、龍頭企業股票及高評級債券等基金，讓客戶更能自主地依據需求進行選擇，以達到分散風險、多元配置、布局全球的目標，安心長期投資，並有機會享受穩健的投資成果。

增額投入靈活調整保險規劃

家庭責任沉重的三明治族，身為家中經濟安全支柱，負有照顧家人的責任，因此打造足夠的壽險保障、轉嫁家庭經濟風險，是不容忽視的重要課題。「元大人壽元元豐收變額萬能壽險」能提供保障解決方案及彈性繳費選擇，讓客戶依照自身的財務狀況與目標，靈活的增額投入，打造最適合的保險規劃。

「年金險」打造退休現金流

中壯年三明治族在照顧家人的需求外，也不要忘記自己的退休金準備。「元大人壽元元豐收變額年金保險」讓客戶在參與市場投資的同時，兼顧退休金的準備；客戶可於約定時間點開始領取年金，無論是一次領或分期領都可依照需求自行選擇，及早打造退休後的被動收入。

元大人壽提醒，中壯年三明治族正處事業巔峰期，更應趁早做好完善的財務規劃，為家庭經濟安全和自己的退休生活預做準備。

元大人壽元元豐收變額萬能壽險 (U2)
商品文號：114年4月28日元壽字第1140001778號函備查。
商品給付：身故保險金或喪葬費用保險金、保單帳戶價值之返還、完全失能保險金、祝壽保險金。
(本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。)

元大人壽元元豐收變額年金保險 (U3)
商品文號：114年4月28日元壽字第1140001779號函備查。
商品給付：年金給付、未支領之年金餘額、返還保單帳戶價值。
(本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。)

元大人壽投資標的批註條款(一)(B1)
商品文號：110年03月22日元壽字第1090004252號函備查、114年04月28日元壽字第1140001776號函備查。
元大人壽投資標的批註條款(四)(B4)
商品文號：114年4月28日元壽字第1140001777號函備查。

相關警語：
1.商品所連結之一切投資標的無保證投資收益，投資可能產生的風險包括信用風險、市場風險、法律風險、本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併…等等，於最壞之情形下，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。
2.本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，元大人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書。
3.本商品為保險商品，非存款商品，不受存款保險保障。
4.主管機關規定投資型保險需提撥安定基金，而本商品之壽險費用乃依據淨危險保額收取，此些部份受保險安定基金保障，但投資型保險商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
5.本商品係由元大人壽發行，透過元大人壽之壽險顧問或合作之保險代理人、保險經紀人行銷。元大人壽保留承保與否的權利。
6.稅法相關規定之改變可能會影響本保險商品之投資報酬及給付金額。
7.本商品經元大人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由元大人壽及負責人依法負責。
8.本商品得銷售予高齡客戶(達65(含)歲以上之要保人、被保險人或實際繳交保險費之人)，為充分瞭解客戶特性，高齡客戶需填寫高齡投保評估量表，若評估結果顯示其不具有辨識不利其投保權益情形之能力或經公司評估要保人風險承受度與所選擇之投資標的風險屬性不相符者，元大人壽不予承保。
9.欲詳細瞭解元大人壽公開之相關資訊及說明，您可選擇親洽元大人壽詢問或至網址www.yuantalife.com.tw查詢下載。消費者於購買本商品前，應詳閱各種銷售文件內容，如要詳細瞭解其他相關資訊，請洽元大人壽服務人員、服務據點(免費服務及申訴專線：0800-088-008)、總公司(105台北市松山區民生東路三段156號17樓)，或至元大人壽網站（網址：www.yuantalife.com.tw）查詢，以保障您的權益。
※本簡介僅供參考，詳細內容請參閱保單條款約定為準。
元大人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件，依法登載於公司網站www.yuantalife.com.tw 供大眾查閱下載
免費服務及申訴專線：0800-088-008，公司地址：105台北市松山區民生東路三段156號17樓
 

關鍵字： 元大人壽投資型保單保障投資年金

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