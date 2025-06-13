國泰金2少主接班入董事會成員　推舉蔡宗翰任金控副董

▲國泰金今日召開股東會。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）於今（13）股東常會改選新屆董事，集團新一代成員蔡宗翰及蔡宗諺正式進入董事會，並推選蔡宗翰為國泰金副董事⾧，透過專業傳承持續精進公司治理與永續經營。

蔡宗翰和蔡宗諺都是國泰蔡家第三代，其中蔡宗翰是國泰金董事長蔡宏圖長子，蔡宗諺則是蔡宏圖胞兄蔡政達的長子。

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▲國泰金董事會改選 ，蔡宗翰出任新任副董事⾧。（圖／國泰金提供）

國泰金表示，近年規模不斷成長飛速發展，蔡宗翰持續透過豐富的金融實務與法學專業背景，致力推動集團數位轉型、業務創新，並積極整合集團綜效，推展具國際規模的資產管理業務，其豐富的歷練結合國泰金旗下「銀行、保險、資產管理」三大核心引擎，具備國際化前瞻視野，重視實作執行，親身投入業務與營運，展現卓越領導力與對集團的承諾。

蔡宗諺目前擔任國泰人壽、國泰建設董事及國泰健管副董事長，專注於不動產相關事業領域，持續推進多角化經營，跨足「健康管理」及「觀光商旅」，精進多元穩定獲利模式，助益國泰建設穩健轉型為全方位不動產綜合開發商。

國泰金並改選二位新任獨立董事：郭政弘獨董曾任勤業眾信事務所總裁及董事長、王煒獨董為中磊電子董事長暨執行長，兩位分別在財會及科技領域擁有深厚的專業背景與實務經驗 ，將為董事會注入多元與獨立性視角 ，進一步提升公司治理之專業性與透明度。



