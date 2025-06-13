AMD舉辦類NVIDIA GTC AI會議　陸行之提8大觀察

▲AMD。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，今天AMD也來個 NVIDIA GTC like 的Advancing AI 會議，他也分享8個值得關注的點，認為未來幾年AI推理市場的成長將遠遠高於訓練的市場，也認為AMD找了許多客戶來背書，表示都是兩邊押注的客戶。

陸行之說，今天正式推出 MI350 AI GPU系列，提前於6月量產出貨（原本是下半年推出），使用台積電3nm製程技術，NVIDIA現在量產的B200/GB200是用4nm製程技術。

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另外，MI355X裝了288GB HBM3e Dram，宣稱一個GPU可以支援 5200參數的大語言模型，並在浮點運算FP 6, 64比B200/GB200快兩倍，但在其他精度上沒什麼優勢。

陸行之也說，MI355X 比第一代的MI300X晶片AI效能改善了35倍；在Deepseek R1的模型運算下，AMD 宣稱其MI355X GPU比B200快了20%，在Llama 3.1 模型，AMD 宣稱其MI355X GPU比B200快了近30%；因為比較便宜，可以比B200製造40% more tokens per dollar. 但在pre training 方面沒有明顯勝出。

除此之外，AMD也推出一個128/96顆GPU的水冷機櫃及64顆GPU的氣冷機櫃跟NVL72 來拼場。

Lisa秀了一個訓練跟推理的市場預測，看起來未來幾年AI推理市場的成長將遠遠高於訓練的市場。

AMD新推出 Rocm 7 and Rocm enterprise ai and Rocm on client，期望能改善其在軟體發展的落後；Lisa 也找了xAI、meta、Oracle、沙烏地阿拉伯的Humain、Microsoft、cohere、Red hat來背書，表示這些都是兩邊押注的客戶。