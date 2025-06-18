快訊／台積電跌5元至1040　台股開盤下跌76點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（18日）以22135.83點開出，指數下跌75.76點，跌幅0.34％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1040元，跌幅0.48％；鴻海（2317）維持平盤至155元；聯發科（2454）下跌10元至1265元；廣達（2382）下跌0.5元來到282.5元；長榮（2603）上漲1元至246元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌299.29點或0.7％，收在42215.8點；標準普爾500指數下跌50.39點或0.84％，收5982.72點；那斯達克指數下跌180.12點或0.91％，收在19521.09點；費城半導體指數下跌43.65點或0.83％，收5223.65點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42215.8
|▼299.29
|▼0.7%
|S&P500
|5982.72
|▼50.39
|▼0.84%
|NASDAQ
|19521.09
|▼180.12
|▼0.91%
|費城半導體指數
|5223.65
|▼43.65
|▼0.83%
資料來源：證交所
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