快訊／台積電跌5元至1040　台股開盤下跌76點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（18日）以22135.83點開出，指數下跌75.76點，跌幅0.34％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1040元，跌幅0.48％；鴻海（2317）維持平盤至155元；聯發科（2454）下跌10元至1265元；廣達（2382）下跌0.5元來到282.5元；長榮（2603）上漲1元至246元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌299.29點或0.7％，收在42215.8點；標準普爾500指數下跌50.39點或0.84％，收5982.72點；那斯達克指數下跌180.12點或0.91％，收在19521.09點；費城半導體指數下跌43.65點或0.83％，收5223.65點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42215.8 ▼299.29 ▼0.7% S&P500 5982.72 ▼50.39 ▼0.84% NASDAQ 19521.09 ▼180.12 ▼0.91% 費城半導體指數 5223.65 ▼43.65 ▼0.83%

資料來源：證交所