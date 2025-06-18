3檔高息ETF吸金破紀錄！　00878規模衝破4262億

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著台股行情熱絡，5月台股ETF總規模即將邁向3兆元，較上月成長4.59%，有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878）規模已突破4262億元，規模第4大的群益台灣精選高息（00919）規模已達4007.7億元，為目前市面上第3檔「4000億俱樂部」的ETF，大華優利高填息30（00918）的規模已經來到827億元，較一年前300多億規模，呈現翻倍成長。

根據投信投顧公會最新數字顯示，截至2025年5月底，00878規模已突破4262億元，受益人數超過174萬人，雙雙創下歷史新高；此外，根據集保結算所最新統計(6/13)，00878持有百張以上的大戶人數已達1萬9311人，較2024年底增加4264人，顯示高資產族群對其投資價值高度認同。

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攤開00878成分股，半導體與電腦周邊類股合計超過四成，包括聯電（2303）、華碩（2357）、以及IC設計龍頭聯發科（2454）及聯詠（3034），在AI持續發展下直接受惠力度大；同時基金也亦落實分散產業風險，納入包括國泰金（2882）及中信金（2891）等金融股、以及台灣大（3045）等電信股以實現攻守兼具陣容，在台股出現震盪時有機會為基金提供支撐。

台股ETF規模第4大的群益台灣精選高息（00919）受益人來到127萬人，規模已達4007.7億元，為第3檔「4000億俱樂部」的ETF。

市場法人表示，00919在2022年10月20日以發行價15元上市，其中經過9次年化配息率逾10%的配息，目前成立以來含息累積報酬86.64%，規模也從成立時的35億至今突破4千億，規模來到4007.7億，高人氣的主因在於穩定持續又透明的高配息政策奏效。

00918大華優利高填息30的規模已經來到827億元，一年多以來，規模成長一倍之多，00918經理人郭修誠表示，除權旺季將至，近期企業陸續召開股東會發布配息狀況。他提醒投資人，在追求現金股利同時，也記得要觀察企業的營運狀況與歷史填息紀錄。若是股價在除息後有較佳的填息力，才是長期存股好標的。

展望後市，郭修誠表示，在AI與高階製造投資動能未減、台灣出口回升、內外資輪動活絡的背景下，台股整體中期仍偏多看待，可聚焦具備成長性與法人買盤加持的主流多頭族群，包含高殖利率金融股，法人籌碼積極偏多操作個股、CSP業者資本支出上修受惠族群、美國AI基建台股受惠族群、記憶體漲價受惠族群，以及WWDC展受惠概念族群等。

