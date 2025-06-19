哈日族注意！外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

▲網銀兌換日圓，日後提領現鈔要補上匯差手續費。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

拿台幣換日圓匯價直直落，哈日族拚命用網銀依照銀行牌告「即期匯率」換到較便宜日圓，但如果想從外幣帳戶將這些早早換提領現鈔出來，會被銀行收取一筆補匯差的手續費，不過想省這一筆錢，不妨善用國泰世華銀行與台新銀推出優惠措施。

近日在新台幣走勢相對強勢下，哈日族不手軟透過網銀兌換日圓存入外幣帳戶，不過透過網銀換日圓採銀行牌告「即期匯率」，與透過銀行臨櫃兌換日圓現鈔是依牌告「現鈔匯率」，一般說來即期匯率是優於現鈔匯率。

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以台銀18日下午台幣外匯市場收盤後牌告比較，同樣拿10萬台幣，牌告匯率為0.2072、即期匯率0.2057，前者可以換到48萬2625日圓，後者換到48萬6144日圓，後者即期匯率比前者多換3519日圓。

因此日後要赴日旅遊，從外幣ATM提領日圓現鈔時，銀行會要求補足匯差，即外幣賣出現金匯率與即期匯率差額，這也是手續費的由來，銀行解釋，主要因為現鈔有運送費用、保險及資金成本，且尚需承擔現鈔偽鈔風險及匯率風險，因此現鈔匯率較高，會收取匯差手續費。

不過想省這一筆手續費，目前有2家銀行提供免手續費優惠，其中國泰世華銀至年底，該行客戶到指定ATM使用金融卡從「外幣帳戶」提領現鈔，即享免手續費優惠。

台新銀是透過Richart APP內領取外幣ATM手續費優惠券，以既有Richart台幣帳戶資金當月累積換匯達5萬日圓以上至Richart外幣帳戶者，次月即可享「外幣ATM免手續費」回饋1次，但限量前5000名。

