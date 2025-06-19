今年前5個月中國對美出口大降、總出口量卻創新高　而船隨貨走

▲今年前5個月中國對美出口大降、總出口量卻創新高。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

2025年前5個月，因美國揮舞關稅大棒、對中國商品加徵重稅，中國對美出口年減9.7%，5月單月月減34.4%，跌至288.2億美元，但中國整體出口不降反升，1-5月出口總額達14851.6億美元，年增6%，創下歷史同期新高。而船是隨著貨走的，近幾個月國內外貨櫃船公司幾位領導都曾指出，貨還在，不用悲觀。

長榮海運總經理吳光輝4月下旬曾在法說會上強調：「貨還在就沒有悲觀的理由。」他認為只是出貨時間遞延的問題。陽明海運總經理白崑榮則指出，貨量變化無需悲觀看待，如果以生產鏈和供應鏈角度來看，除非發生系統性風險，導致美國經濟情況惡化，消費力大幅下降，否則貨品還是得繼續出。赫伯羅特執行長詹森(Rolf Habben Jansen)也指出，只要全球貿易的總量還在，貨隨船走。

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數據顯示，1-5月中國對泰國、越南、印尼、德國、拉美、英國、法國等國出口均實現兩位數年增率，同比增長，有效對沖了對美出口的下滑。

DragonShipping整理的數據指出，中國對美出口額在5月單月月減12.7%，年減34.4%，為近年最大單月跌幅之一。1-5月累計對美出口1774億美元，年減172億美元，成為唯一降幅超過百億美元的出口市場。

大陸海關總署數據則顯示，由於中國對其他市場的出口大幅增長，因此不管是單月還是1-5月，中國的出口總額反而出現了上漲，2025年前5個月中國出口總額達14851.6億美元，年增6%。

大陸媒體分析，在全球貿易環境複雜嚴峻的背景下，再次刷新歷史同期紀錄，不僅說明中國外貿的韌性和靈活性，更體現出在產業鏈高端化、市場多元化等方面的顯著成效。尤其值得一提的是，5月當月出口額為3161億美元，不僅年增長4.8%，月增0.13%，表明外貿動能依然活躍，走勢穩健。

今年1-5月，中國對「一帶一路」國家和地區出口增加684億美元；對CPTPP成員國出口增加335億美元；對東盟出口增加323億美元；對非洲、越南、印度、歐盟等出口增長均超140億美元。

中國出口商品結構優化，船舶與汽車出口表現亮眼；從商品類別來看，中國在多個高附加值領域實現出口增長，其中船舶出口額年增200億美元，出口量從2318艘躍升至2938艘；而汽車出口年初至今已突破285萬輛，遠高於去年同期的244萬輛，進一步穩固中國全球汽車出口第一大國地位。

但也有部分傳統產品出現出口回落，例如成品油年減少39億美、手機年減39億美元、傢俱及其零件減少24億美元、箱包減少17.8億美元、鞋靴減少15億美元。

反映出國際市場終端消費電子和部分輕工業品需求回落、以及中低端製造業正在經歷競爭加劇或向東南亞轉移的過程。

中國正加快出口結構優化與市場多元化，高技術、高附加值商品出口佔比提升；向「一帶一路」、東盟、非洲等新興市場快速擴展；出口目的地從「以美為主」向「區域均衡」轉型；.船舶、汽車、通用機械等核心產業國際競爭力顯著增強。

不過紐約時報指出，隨著川普總統的關稅開始將中國擋在其最大市場美國之外，中國工廠正以一種正在重塑經濟和地緣政治的速度將玩具、汽車和鞋子運往其他國家。今年到目前為止，中國對世界的貿易順差接近5000億美元，比去年同期增長了40%以上。

而中國商品低價轉往非美市場，衝擊多國產業，日本銀行野村證券負責日本以外亞洲地區的首席經濟學家索納爾·瓦爾馬表示，對於大多數國家來說，有兩種選擇。第一種是什麼都不做，眼睜睜地看著製造業被掏空，另一種選擇是提高關稅，並在特定部門採取其他保護主義措施，就像美國對中國所做的那樣。但這可能會激怒以貿易和投資作為外交姿態槓桿的中國或美國。

瓦爾馬說「供應鏈正沿著地緣政治路線分化，這對很多國家來說，這成了一個艱難得多的決定，你打算站哪一邊？」

海運界高階指出，在多變的今天，如何掌握先機，適當調配船舶，是每家船公司領導無法鬆懈的課題。