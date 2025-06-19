穎崴股東會通過配息25元　創掛牌以來新高

▲穎崴今日上午於高雄楠梓科技產業園區舉行2025年股東常會。（圖／穎崴提供）
記者高兆麟／台北報導
半導體測試廠穎崴科技（6515）今日上午於高雄楠梓科技產業園區舉行2025年股東常會，由穎崴科技董事長王嘉煌主持，會中通過2024年度財務報告，並承認2024年度營業報告書及財務報表、決議配發現金股利案等議案。
穎崴去（2024）年營收57.98億元，年增57.47%，為歷史新高；全年歸屬於母公司業主稅後淨利11.86億元，每股稅後盈餘34.31元，以上皆為TIFRS合併財務報表數字。公司董事會並通過2024年盈餘分配案，總計分配現金股利8.9億元，每股配發現金股利25元，配發金額為掛牌以來最高，股利配發率達72.87%。
穎崴表示，2024年對穎崴來說，是極具重要里程碑意義的一年，在AI、HPC及手機客戶帶動下，2024年全年營收一舉突破55億元，來到57.98億元，稅後淨利11.86億元，營收、獲利創新高；在半導體測試座市占更是締造前所未有的佳績，穎崴躍居全球第一大半導體測試座（Test Socket）供應商，包含老化測試座（Burn-in Socket），排名全球第二。半導體產業進入高階封測時代，穎崴產品布局策略多元且完整，同時具備提供全球在地最即時的技術服務，進而掌握市場先機，在AI浪潮下，成為科技巨頭關鍵助攻的龍頭供應商。
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