陽明：第三季貨量與運價朝正向發展　第四季看關稅協商結果與供需

▲陽明海運估第三季貨量與運價朝正向發展。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今日舉辦法說會，公司業務長李明輝指出，在美國給各國與中國關稅90天寬鬆期後，4月開始貨量有回升，整體運價雖有波動但高於4月，第三季是歐美線旺季，關稅影響也較小，貨量與運價有望朝正向發展，第四季要看關稅協商結果與供需狀況，較難預測。

對於幣值問題，公司表示收的幣別很多，會努力做平衡，控制在可接受範圍；應證交所要求公告的4月財報，有包括匯兌損失在內。

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對於以伊戰爭影響荷莫茲海峽航行安全，陽明表示暫時沒有封鎖跡象，公司波斯灣線是參與聯盟聯營，對於如果情況惡化如何因應，目前正由所屬卓越聯盟討論中，如果真的遭到封鎖，影響會是很大。

如果船隻恢復航行紅海，船隻免繞好望角釋出的運力，船公司會重新配置運力，影響的是所有航線，不僅是歐洲線。

目前美西線因加班船多價下跌，但運價仍高於4月與5月初，下個月運價要看運力實際供給狀況。

在歐洲塞港部分近期有改善，但因歐洲缺工與偶爾發生的罷工，以及基礎建設無法滿足大型船需等因素，估計未來1-2年會有不定期塞港狀況。

產業供需部分，受到全球經濟低速成⾧、貿易政策的不確定性影響，2025年預估需求成⾧放緩；紅海繞道及國際碳排法規趨嚴有助緩解運力增⾧壓力；Alphaliner原估今年供給增加5.7%，目前調高為5.9%，需求從2.5%季降為2.0%。

陽明今年首季營收為新台幣455.10億元，稅後淨利77.76億元，年減17.09%，EPS2.23元。5月單月營收為新台幣123.58億元，較4月營收減少1.35億元，減幅為1.08%，較去年同期營收減少45.67億元，減幅為26.98%。全年累計至今營收為703.68億元，較去年同期的756.71億元，減少新台幣53.03億元，減幅為7.01%。