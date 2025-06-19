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台南建興中學生活圈學區宅需求夯　400萬套房成搶手貨

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲台南建興中學生活圈是傳統文教聚落，學區宅具剛性需求，是不少台南人指名購屋地段。（圖／永慶不動產台南大同加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

中西區作為台南最早發展的市中心，生活機能相當成熟，建興中學生活圈是傳統文教聚落，學區宅具剛性需求，是不少台南人指名購屋地段，專家表示，該中學入學辦法規定學生須全戶設籍於該學區內，因此出現「租不如買」的現象，最受歡迎為總價400~600萬元套房。

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▲建興中學周邊一直是台南成熟商圈，除了文化氣息濃厚，生活機能也非常便利。（圖／永慶不動產台南大同加盟店店提供）

永慶不動產台南大同加盟店店東周淑華表示，建興中學周邊一直是台南成熟商圈，除了文化氣息濃厚，生活機能也非常便利，在地人有不少學區宅的需求，過去學生僅需有戶籍登記即可入學，如今則要求具戶籍且實際居住，這一改變大幅推升學區宅的交易熱度，帶動家長移居。

周淑華表示，近年不少家長為了學區資格而入手學區宅，出現不少剛性需求，長期以來買氣只增不減。

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▲去年9月第七波信用管制後，限貸政策對部分換屋族造成挑戰，導致該生活圈成交量出現約2成跌幅。（圖／永慶不動產台南大同加盟店店提供）

該區為早期開發生活圈，屋齡偏高，屋齡約40~50年，翻修新套房與老舊透天厝成為成交主力。該區大樓屋齡40年，有不少套房產品，坪數10~15坪，經水電管線更新與重新裝潢後，並附帶裝潢與家電，買家可直接入住或出租，總價落在400~600萬元間，月租金則穩定在1.2~1.5萬元，自用或之後收租都相當受歡迎，投報率也有3%。

而部分老透天厝屋齡40~60年，地坪12~25坪，多臨2~4米巷，總價約1000~1500萬元，除了可設籍，也有入手的屋主出租給年輕創業族群，開設文青咖啡廳或老屋餐廳等，整棟租金1.5~2萬元，老透天因價格親民及地段優勢，仍深受買家青睞。周淑華說：「屋主可保留學區宅資格，還創造穩定的租金收益。」

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▲永慶不動產台南大同加盟店店東周淑華表示，只要屋主願意讓利，成交速度依然很快，剛需買家的穩定需求持續支撐市場。（圖／永慶不動產台南大同加盟店店提供）

而去年9月第七波信用管制後，限貸政策對部分換屋族造成挑戰，特別是名下已有貸款或繼承房產的買家，難以負擔第2屋的高自備款，導致該生活圈成交量出現約2成跌幅。

也有部分換屋型賣家為了貸款額度，第一屋願意讓利50~200萬元來促成交。「這裡的買家多為學區需求或自住客，只要屋主願意讓利，成交速度依然很快，剛需買家的穩定需求持續支撐市場。」

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