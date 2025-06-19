台灣風訓公司開拓海外市場有成　繼日本後可望對南韓做技術輸出

▲全羅南道知事金瑛錄(左)與台灣風能訓練公司盧展猷董事長(右)握手歡談。（圖／台風風訓）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司轉投資事業台灣風能訓練公司佈局南韓市場數年，本月18日於南韓麗水Expo全羅南道離岸風電產業博覽會簽署多方合作備忘錄(MOU) ，可望透過合資或委託等方式，對南韓做技術輸出，是繼日本之後新的業務擴張。

台灣風訓公司為本次活動唯一受邀的國外機構，合作對象包含南韓地方政府－全羅南道政府、新安郡政府；法人研究機構－綠能研究院(Green Energy Institute)、國立木浦大學(Mokpo National University)；國際第三方認證單位－TUV SUD Korea；當地風電運維與工作船業者－HeungHae、SERFAC，橫跨南韓產官學界，展現在南韓最大離岸風場－全羅南道新安郡與當地企業共同經營訓練中心之企圖心。

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▲台灣風訓公司盧展猷董事長受邀出席南韓麗水Expo全羅南道離岸風電產業。（圖／台灣風訓）

台灣風訓公司2018年成立，最大股東台灣港務公司持股28%，中鋼、台船、台電與民間風訓業者都有投資，引進國際風能組織（Global Wind Organization, GWO）訓練模組，並獲2024年GWO「亞太地區年度最佳團隊」殊榮，憑藉深耕台灣離岸風電市場豐富營運經驗，已於2024年設立日本子公司，本次更獲南韓產官學界青睞，於2025年6月18日南韓麗水Expo全羅南道離岸風電產業博覽會以簽署多方MOU方式，共同宣誓推動南韓離岸風電人才培育之企圖心。

簽署單位橫跨南韓地方政府、法人研究機構、教育單位、國際第三方認證單位、風電運維與工作船業者，規劃提供多項GWO認證的國際標準化培訓，支援在地與國際風電建設需求。

台灣風訓公司簽約代表人盧展猷董事長表示：「台灣風訓公司不僅是為了台灣國內風電需求成立，對於跨國合作秉持開放合作態度，積極拓展合作機會佈局國際，自成立至今已與多個國家合作，包含日本、越南、印度、新加坡、馬來西亞、菲律賓等，自去年度起與南韓密切合作，未來將持續擴展台灣風訓公司版圖，成為亞太區風電人才訓練的技術輸出。

根據GWO於2024年發佈的全球風電勞動力需求報告指出，在2028年全球預估需要逾50萬名風電技師，而目前全球活躍技師人數僅約逾20萬人，因此風電產業人才訓練是必要的，台灣風訓公司期待與南韓合作夥伴共同打造國際級的訓練中心，培育當地專業人才，實現互利共贏。」。

南韓為亞洲積極推動離岸風電開發國家，目標在2030年達到14.3GW的離岸風電裝置容量，其中全羅南道新安郡將會成為全球最大規模的離岸風場之一，目標容量高達8.2GW，吸引國內外開發商與供應鏈高度關注。2025年5月南韓首座民營開發的離岸風場－全羅南道1號風場(Joennam 1)正式商轉，裝置容量達96MW，年供電量可達9萬戶，展現南韓離岸風電市場的龐大潛力。