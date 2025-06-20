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快訊／台股收盤上漲42.24點　台積電漲20元至1055

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（20日）開低走高，加權指數終場上漲42.24點，以22045.74點作收，漲幅0.19％，成交量4458.78億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以下跌42.99點開出，指數開低走高，盤中最高達22089.48點，最低21779.55點，終場收在22045.74點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1055元，漲幅1.93％；鴻海（2317）上漲1.5元至155.5元；聯發科（2454）下跌15元至1250元；廣達（2382）上漲0.5元來到279.5元；長榮（2603）下跌5元至207.5元。

今天漲幅前5名個股為遠見（3040）上漲5元，漲幅9.96％；台新藥（6838）上漲3.6元，漲幅9.93％；亞翔（6139）上漲26.5元，漲幅9.91％；台揚（2314）上漲0.78元，漲幅9.89％；巨庭（1539）上漲1.75元，漲幅9.86％。

跌幅前5名個股則為來億-KY（6890）下跌29元，跌幅9.15％；正峰（1538）下跌2.35元，跌幅8.41％；浪凡（6165）下跌5.2元，跌幅8.29％；群電（6412）下跌9.5元，跌幅8.05％；喬山（1736）下跌10.5元，跌幅6.75％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
遠見（3040）55.2▲5.0▲9.96％
台新藥（6838）39.85▲3.6▲9.93％
亞翔（6139）294.0▲26.5▲9.91％
台揚（2314）8.67▲0.78▲9.89％
巨庭（1539）19.5▲1.75▲9.86％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
來億-KY（6890）288.0▼29.0▼9.15％
正峰（1538）25.6▼2.35▼8.41％
浪凡（6165）57.5▼5.2▼8.29％
群電（6412）108.5▼9.5▼8.05％
喬山（1736）145.0▼10.5▼6.75％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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