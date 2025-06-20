快訊／台股收盤上漲42.24點　台積電漲20元至1055

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（20日）開低走高，加權指數終場上漲42.24點，以22045.74點作收，漲幅0.19％，成交量4458.78億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以下跌42.99點開出，指數開低走高，盤中最高達22089.48點，最低21779.55點，終場收在22045.74點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1055元，漲幅1.93％；鴻海（2317）上漲1.5元至155.5元；聯發科（2454）下跌15元至1250元；廣達（2382）上漲0.5元來到279.5元；長榮（2603）下跌5元至207.5元。
今天漲幅前5名個股為遠見（3040）上漲5元，漲幅9.96％；台新藥（6838）上漲3.6元，漲幅9.93％；亞翔（6139）上漲26.5元，漲幅9.91％；台揚（2314）上漲0.78元，漲幅9.89％；巨庭（1539）上漲1.75元，漲幅9.86％。
跌幅前5名個股則為來億-KY（6890）下跌29元，跌幅9.15％；正峰（1538）下跌2.35元，跌幅8.41％；浪凡（6165）下跌5.2元，跌幅8.29％；群電（6412）下跌9.5元，跌幅8.05％；喬山（1736）下跌10.5元，跌幅6.75％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|遠見（3040）
|55.2
|▲5.0
|▲9.96％
|台新藥（6838）
|39.85
|▲3.6
|▲9.93％
|亞翔（6139）
|294.0
|▲26.5
|▲9.91％
|台揚（2314）
|8.67
|▲0.78
|▲9.89％
|巨庭（1539）
|19.5
|▲1.75
|▲9.86％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|來億-KY（6890）
|288.0
|▼29.0
|▼9.15％
|正峰（1538）
|25.6
|▼2.35
|▼8.41％
|浪凡（6165）
|57.5
|▼5.2
|▼8.29％
|群電（6412）
|108.5
|▼9.5
|▼8.05％
|喬山（1736）
|145.0
|▼10.5
|▼6.75％
資料來源：證交所
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