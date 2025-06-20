快訊／台股收盤上漲42.24點　台積電漲20元至1055

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（20日）開低走高，加權指數終場上漲42.24點，以22045.74點作收，漲幅0.19％，成交量4458.78億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以下跌42.99點開出，指數開低走高，盤中最高達22089.48點，最低21779.55點，終場收在22045.74點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1055元，漲幅1.93％；鴻海（2317）上漲1.5元至155.5元；聯發科（2454）下跌15元至1250元；廣達（2382）上漲0.5元來到279.5元；長榮（2603）下跌5元至207.5元。

今天漲幅前5名個股為遠見（3040）上漲5元，漲幅9.96％；台新藥（6838）上漲3.6元，漲幅9.93％；亞翔（6139）上漲26.5元，漲幅9.91％；台揚（2314）上漲0.78元，漲幅9.89％；巨庭（1539）上漲1.75元，漲幅9.86％。

跌幅前5名個股則為來億-KY（6890）下跌29元，跌幅9.15％；正峰（1538）下跌2.35元，跌幅8.41％；浪凡（6165）下跌5.2元，跌幅8.29％；群電（6412）下跌9.5元，跌幅8.05％；喬山（1736）下跌10.5元，跌幅6.75％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 遠見（3040） 55.2 ▲5.0 ▲9.96％ 台新藥（6838） 39.85 ▲3.6 ▲9.93％ 亞翔（6139） 294.0 ▲26.5 ▲9.91％ 台揚（2314） 8.67 ▲0.78 ▲9.89％ 巨庭（1539） 19.5 ▲1.75 ▲9.86％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 來億-KY（6890） 288.0 ▼29.0 ▼9.15％ 正峰（1538） 25.6 ▼2.35 ▼8.41％ 浪凡（6165） 57.5 ▼5.2 ▼8.29％ 群電（6412） 108.5 ▼9.5 ▼8.05％ 喬山（1736） 145.0 ▼10.5 ▼6.75％

資料來源：證交所