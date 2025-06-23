以伊衝突台股重挫逾460點　台積電大跌35元至1020

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
以伊衝突情勢緊張，美股4大指數跌多漲少，台股今（23日）以21750.7點開出，指數大跌295.04點，跌幅1.34％。台積電開盤1分鐘跌逾35元至1020元，加權指數重挫463.63點至21582.11點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1025元，跌幅2.84％；鴻海（2317）下跌2.5元至153元；聯發科（2454）下跌20元至1230元；廣達（2382）下跌4.5元來到275元；長榮（2603）下跌1.5元至206元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲35.16點或0.08％，收在42206.82點；標準普爾500指數下跌13.03點或0.22％，收5967.84點；那斯達克指數下跌98.86點或0.51％，收在19447.41點；費城半導體指數下跌39.54點或0.75％，收5211.48點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42206.82
|▲35.16
|▲0.08%
|S&P500
|5967.84
|▼13.03
|▼0.22%
|NASDAQ
|19447.41
|▼98.86
|▼0.51%
|費城半導體指數
|5211.48
|▼39.54
|▼0.75%
資料來源：證交所
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