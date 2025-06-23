以伊衝突荷姆茲海峽緊張　經長：原油推估模式看到每桶140美元

▲經濟部長郭智輝對荷姆茲海峽若遭封鎖是否會造成油價上漲，以「當然會漲」回應。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美軍轟炸伊朗核子設施後，市場預期伊朗將關閉荷姆茲海峽做為報復，經濟部長郭智輝今（23）日表示，台灣進口原油與天然氣，須經過荷姆茲海峽的比例低於2成，若遭封鎖，輪船被迫繞道而行，將拉長到貨期，油價「當然會漲」目前經濟部試算模式「每桶140美元也也有推估」。

郭智輝出席立法院經濟委員會就「因應高齡化社會，我國智慧公共運具發展及目標」進行報告，立委楊瓊瓔、鄭正鈐等人詢問以伊交火對台灣原油供應影響，郭智輝表示，目前台灣經荷姆茲海峽進口原油、天然氣的比重約20%，一旦當地遭封鎖，貨運與到貨時間會增加，影響國內油價。

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至於原油價格漲幅，郭智輝表示，經濟部上周起已進行相關評估，也對國際油價的可能走勢有不同推論，目前每桶約在80美元區間，若漲到每桶100美元也會有其對策，以及哪裡可以取得現貨，若再漲到120美元、140美元也有推估。

郭智輝指出，原油售價「當然會」受到荷姆茲海峽封鎖影響上漲，不過反應在民間加油的情形仍要看經濟部計算模式結果而定，經濟部會有審慎評估。若油價上漲10%，對物價指數（CPI）影響為0.3個百分點；平均電價若漲1%，對CPI平均影響0.027個百分點。