新光金末代股東會！　副董洪士琪：吳東進買三越股權應沒特別意圖

▲新光金末代股東會，副董洪士琪期許堅持初心、日新又新。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

新光金（2888）於今（23）日完成最後一次股東會召開，會後記者會新光金副董洪士琪以：「堅持初心、日新又新」期許新光金邁入下一階段。至於近期新光金前董事長吳東進買入新光三越股權，外界對於其意圖有多揣測？他僅說：「他應該沒有什麼特別的意圖！」

當媒體問到外界相當關心，新光金在北士科的T17、T18兩塊土地目前進展，洪士琪僅揮揮手不願回應此議題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於當媒體問到近期傳言新光金前董事長吳東進買入新光三越股權，是否有何特殊意圖？洪士琪對此僅回應：「大家都為了未來的發展，所以（買股）不會有什麼特別的意圖，這個我不了解不好意思，今天是新光金控股東會。」

洪士琪指出：「兩年前，我在這裡以『承先啟後，任重道遠』八個字作為開始，我要在這裡用『堅持初心、日新又新』八個字，作為這一階段的結尾和對下一階段的期許。」

洪士琪也感謝新光金前董事長陳淮舟、現任董事長魏寶生。洪士琪表示，陳淮舟在兩年前承受極大的壓力，接下新光金控董事長的位子，他待人處事謙和，用這樣方式推進著新光金，凝聚所有同仁的向心力。

至於魏寶生，洪士琪則說：「同仁都可以深深體會到，魏董事長將他畢生的經驗跟經歷分享給大家，帶領著大家往前邁進。」7月24日，是新光金、新光金旗下子公司，正式踏上下一階段的開始，在所有團隊成員們的努力下，一定會秉持著所有人的初心，一步一步向前、一步一步努力。」

魏寶生在記者會上指出，今天就開始著手合併事宜，今年投信先合併、明年人壽合併，合併後的存留肯定會檢討，但是現在等待政府的暫行措施，很快會有結果；他說，保險業從事長期投資，資產大量放海外，一直都會關心利率、匯率的變化，接軌2026年會展現保險長期價值，保險發展與經濟發展是息息相關，希望2026年以後，我們能做更多的東西。

