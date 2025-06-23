快訊／台股收盤大跌313.72點　台積電跌35元至1020

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（23日）開低走低，加權指數終場大跌313.72點，以21732.02點作收，跌幅1.42％，成交量3076.01億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌295.04點開出，指數開低走低，盤中最高達21801.32點，最低21551.58點，終場收在21732.02點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌35元來到1020元，跌幅3.32％；鴻海（2317）上漲0.5元至156元；聯發科（2454）上漲5元至1255元；廣達（2382）上漲2.5元來到282元；長榮（2603）下跌2.5元至205元。
今天漲幅前5名個股為欣興（3037）上漲10元，漲幅10％；隴華（2424）上漲9元，漲幅9.97％；遠見（3040）上漲5.5元，漲幅9.96％；福懋油（1225）上漲2.95元，漲幅9.95％；台揚（2314）上漲0.86元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為聯強（2347）下跌4.6元，跌幅6.86％；巨庭（1539）下跌1.3元，跌幅6.67％；興泰（1235）下跌4.1元，跌幅6.16％；愛派司（6918）下跌5.5元，跌幅5.19％；時碩工業（4566）下跌3.1元，跌幅5.18％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|欣興（3037）
|110.0
|▲10.0
|▲10.0％
|隴華（2424）
|99.3
|▲9.0
|▲9.97％
|遠見（3040）
|60.7
|▲5.5
|▲9.96％
|福懋油（1225）
|32.6
|▲2.95
|▲9.95％
|台揚（2314）
|9.53
|▲0.86
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|聯強（2347）
|62.5
|▼4.6
|▼6.86％
|巨庭（1539）
|18.2
|▼1.3
|▼6.67％
|興泰（1235）
|62.5
|▼4.1
|▼6.16％
|愛派司（6918）
|100.5
|▼5.5
|▼5.19％
|時碩工業（4566）
|56.8
|▼3.1
|▼5.18％
資料來源：證交所
讀者迴響