快訊／台股收盤大跌313.72點　台積電跌35元至1020

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（23日）開低走低，加權指數終場大跌313.72點，以21732.02點作收，跌幅1.42％，成交量3076.01億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌295.04點開出，指數開低走低，盤中最高達21801.32點，最低21551.58點，終場收在21732.02點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌35元來到1020元，跌幅3.32％；鴻海（2317）上漲0.5元至156元；聯發科（2454）上漲5元至1255元；廣達（2382）上漲2.5元來到282元；長榮（2603）下跌2.5元至205元。

今天漲幅前5名個股為欣興（3037）上漲10元，漲幅10％；隴華（2424）上漲9元，漲幅9.97％；遠見（3040）上漲5.5元，漲幅9.96％；福懋油（1225）上漲2.95元，漲幅9.95％；台揚（2314）上漲0.86元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為聯強（2347）下跌4.6元，跌幅6.86％；巨庭（1539）下跌1.3元，跌幅6.67％；興泰（1235）下跌4.1元，跌幅6.16％；愛派司（6918）下跌5.5元，跌幅5.19％；時碩工業（4566）下跌3.1元，跌幅5.18％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 欣興（3037） 110.0 ▲10.0 ▲10.0％ 隴華（2424） 99.3 ▲9.0 ▲9.97％ 遠見（3040） 60.7 ▲5.5 ▲9.96％ 福懋油（1225） 32.6 ▲2.95 ▲9.95％ 台揚（2314） 9.53 ▲0.86 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 聯強（2347） 62.5 ▼4.6 ▼6.86％ 巨庭（1539） 18.2 ▼1.3 ▼6.67％ 興泰（1235） 62.5 ▼4.1 ▼6.16％ 愛派司（6918） 100.5 ▼5.5 ▼5.19％ 時碩工業（4566） 56.8 ▼3.1 ▼5.18％

資料來源：證交所