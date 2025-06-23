▲開幕典禮上外貿協會秘書長王熙蒙(右5)、駐馬來西亞台北經濟文化辦事處大使葉非比(右4)、雪蘭莪州政府議員黃思漢(左5)、馬來西亞廠商聯合會總會長蘇添來(右3)、馬來西亞國際貿易及工業部雙邊經濟與貿易關係處司長洪麗玲(左4)、馬來西亞投資發展局司長林玟妤(左2)及馬來西亞對外貿易發展局處長Mazlan(右2)等合影。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「2025年馬來西亞台灣形象展(Taiwan Expo in Malaysia 2025)」今(23)日至25日於吉隆坡國際會展中心舉行。此屆是台灣形象展第8度在馬來西亞舉辦，展出規模為歷年之最，預計吸引超過15,000名專業人士與消費者到場參觀，預估可創造潛在商機8700萬美元。

今年展出逾200家台灣優質企業攜手亮相，展覽聚焦在智慧製造、健康產業、智慧生活、綠色永續與文化觀光等五大領域。

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此次形象展最受矚目的焦點-「AI創新應用區」。在人工智慧走出實驗室、全面融入產業應用的全球趨勢下，首次在形象展登場的AI展區徵集台灣32家AI領域指標企業，展品涵蓋AI晶片運算、智慧工廠自動化、醫療診斷輔助、數位金融資安、互動服務機器人等多元應用，充分展現台灣在AI產業鏈中的核心地位與前瞻研發能量。

其中，全球知名的群聯電子以其高效能記憶體控制晶片技術，展示AI資料儲存的最新突破；原見精機以可模擬人類觸感的「機械皮膚」技術吸引製造業者高度關注；倍智醫電與采風智匯聯手呈現結合AI的肺癌篩檢與骨質疏鬆偵測系統，提升醫療準確率與效率；雲想科技與女媧創造則展示AI於資安與教育場域的應用。現場導入由台灣研發的「凱比機器人」作為互動導覽員，讓AI技術走入民眾日常，體現智慧科技的親民價值。

展覽除AI主題外，綠色永續技術同樣引人注目。台灣廠商積極呼應馬國「Madani經濟框架」中對智慧城市與淨零轉型的政策藍圖，推出多項前瞻環保解決方案：如億高企業高隔熱節能膜、台隆工業智慧水塔管理系統、愛淨潔能空調節能系統與飛立威的光子能源採集器等，展示在節能減碳、環境友善領域的多元實力。

智慧生活展區，聚焦IoT應用、生活科技設計、數位居家與行動創新等方向，現場展示包括可攜式空氣偵測器、智慧照明系統、多功能行動電源、創新穿戴裝置等。洋銘科技的4K四通道觸控導播機、中研國際的光動能自轉地球儀、太松實業的SilicStep矽晶減塑環保足弓拖鞋等展現臺灣將設計美學與科技、綠能應用相融合的創新實力。

▲台灣精品舉辦「百讚精品」開箱活動，動員100位馬來西亞網紅報導台灣優質產品。（圖／貿協提供）

此次展覽首度設立「TAIWAN SELECT美食文化專館」，主打獲得清真認證、國際風味評鑑或Clean Label標章的臺灣食品，從養生茶品、米製甜品、海藻飲品到即食調理料理包等，提供試吃並搭配傳統奉茶儀式，讓買主從感官中體驗臺灣文化底蘊。此外，也展示以原民元素融合現代設計的服飾與生活用品、結合AR體驗的旅遊導覽平台等，向大馬觀眾傳遞臺灣文創與觀光的多元風貌。

為提升台灣大健康產業在國際市場的能見度，展覽第二日(24日)將舉行吉隆坡「台灣大健康展示中心」揭牌儀式。該中心將成為台灣業者進軍東協的重要據點，展示AI醫療、智慧醫材、保健醫美等創新技術，回應馬來西亞在基層醫療、高齡照護等領域的實際需求。中心並配有當地專案經理與一站式服務，協助台灣企業掌握市場脈動，拓展海外商機，實踐「境外關內」政策，打造臺馬雙贏的新典範。

台灣在半導體、資通訊、智慧製造與醫療科技等領域具備世界級優勢，與馬國推動高科技、高附加價值產業、數位轉型及永續政策形成高度互補，雙方正共同建構一個創新驅動、垂直整合、韌性強大的區域供應鏈生態圈。

在全球面臨產業轉型與供應鏈重構挑戰之際，「2025年馬來西亞台灣形象展」不僅是雙邊合作的重要舞台，更是展現台灣創新實力、鏈結東協市場關鍵節點的象徵。