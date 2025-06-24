旅平險8家增「法定傳染病」有保障　富邦產新入列





▲富邦產險推出全新升級網路投保方案。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著暑假旅遊旺季來臨，民眾開心出國旅遊，針對海外突發疾病與流行傳染病風險保障的需求，臺灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、安達產險及南山人壽和新光產險、南山產險，以及新增加的富邦產險，統計共有8家保險業者提供法定傳染病保障項目。

一般來說，旅平險中的「海外突發疾病」條款主要保障旅客在國外期間，因突發性疾病所產生的醫療費用，由於保險公司通常會有不同的理賠規範。只有當保單中明確將「海外突發疾病」涵蓋法定傳染病，才能向保險公司順利申請理賠。

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日前南山產險宣布升級旅綜險「金平安PRO 5」，將「法定傳染病」納入保障範圍，保戶可以強化海外旅遊突發疾病的保障，保戶出國若不幸得到法定傳染病如新型A型流感、登革熱等，如需要當地住院醫療費用、返國住院醫療費用、當地門診與急診醫療費用項目，可以申請由保險金給付。

新光產險將「法定傳染病」正式納入新光產物旅平險保障範圍，海外突發疾病保險金額最高可以投保到100萬，申根地區保險金額最高還可以到達150萬，對於常出國旅遊民眾又多一個選擇。

富邦產險推出全新升級網路投保方案，將「法定傳染病」納入海外突發疾病保障範圍，提供最高100萬元的保障，更贈送最高6萬元美金的SOS海外緊急救援服務，讓海外旅遊保障更加完整。

富邦產險表示，以網路投保富邦產險旅平險「期間限定方案」為例，除了基本的身故失能、傷害醫療保障外，更全面涵蓋班機延誤、行李延誤、旅程取消、旅程更改、行李損失及旅行文件損失等六大旅遊不便險保障。其中，海外突發疾病健康醫療提供最高100萬元的保障，並已將《中華民國傳染病防治法》所定義的法定傳染病納入保障，在海外若不幸感染新冠或流感併發重症、麻疹、百日咳、M痘(猴痘)等法定傳染病而需就醫治療，都能獲得醫療費用補償。

此外，富邦產班機延誤險在保期內最高可達3.2萬元（以理賠二次事故為例），若發生旅程取消或更改的情況，保期內各提供最高10萬元保障。方案更額外提供食品中毒補償、行動電話被竊及改降非原定機場等多項貼心保障，為旅程增添更多防護