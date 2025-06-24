台灣大Telco+Tech三層次升級策略　2025Q1電信本業營利創7年新高

記者蘇晟彥／台北報導

台灣大哥大 24日舉辦媒體餐敘，以「科技電信航母引領AI世代 新事業戰機拉升獲利引擎」為主題，由總經理林之晨帶領團隊分享「Telco+Tech」三層次升級策略，強調台灣大將持續從電信本業出發，整合AI、資安、雲端等多項服務，將以科技驅動為核心，穩健邁向區域級科技電信集團定位。

▼林之晨率領團隊分享2025展望。（圖／記者蘇晟彥攝）



針對Telco+Tech三層次升級策略，林之晨說明，第一層為核心根基層(Telco)，以個人用戶事業為主體，穩固SGF(Sustainable Growth Foundation，永續成長根基)，提供可靠的行動通訊與寬頻服務；第二層為賦能創新層(Telco+)，聚焦企業服務，透過GaaS(Gift-as-a-Service，天賦即服務)模式，整合雲端、AI、資安、顧問等能力，協助企業AI升級；第三層則為科技事業層(Telco+Tech)，跨足TWEX台灣大虛擬資產交易所、電信金融(TelcoFin)等前瞻事業，打造能持續創造高附加價值事業，創造出新世代科技電信成長曲線。

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台灣大財務長兼發言人張家麒指出，2025年前五個月，台灣大電信總營收、電信本業營業利益與稅後淨利年增幅度全面領先同業，展現「Telco+Tech」策略推動下的營運韌性與財務綜效。2025年第一季，電信本業營業利益年增30%創七年新高，稅後淨利年增23%。行動服務營收年增2%，達162.4億元，智慧型手機ARPU穩健提升。4G用戶續約轉5G後月租收入提升45%，凸顯升級方案帶動用戶價值成長的明確成果。張家麒財務長強調，2024年台灣大合併營收與EBITDA雙創歷史新高，自由現金流較去年成長20%，體現企業在穩健獲利基礎上，具備高度資源調度與投資靈活度。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，個人用戶事業作為台灣大「Telco+Tech」三層架構中的核心根基層，持續以SGF(Sustainable Growth Foundation，永續成長根基)為經營主軸，專注用戶經營、產品升級與服務創新，穩固基本盤並強化長期黏著度。透過升級型獨門資費組合與多元數位服務導入，成功推升ARPU成長，月租用戶退租率已降至歷史新低的0.6%，行動服務營收中5G占比達65%，顯示用戶對服務品質與價值認同度持續提升。

林東閔商務長分享，台灣大持續推出具差異化優勢的獨門方案，已展現明確成效。「OP響樂生活」累積銷售超過10.3萬套；結合了電信資費與電商優惠的「mo幣多」和「mo幣多Plus」專案，成功吸引大量新用戶加入momo會員，並帶動mo幣於台灣大場域的消費金額年增近2成；全台首創「影音多享組」每月500元整合Netflix、HBO Max、MyVideo等三大平台，推升數位影音訂閱量成長近 50%；AI方案方面，與Perplexity合作提供月租599元以上用戶免費使用Perplexity Pro，累計已吸引近20萬名用戶體驗，並帶動申辦「好速成双」組合熱銷，進一步推升300Mbps以上頻寬用戶占比突破5成。林東閔商務長進一步指出，SGF戰略的核心在於深化用戶關係、延長用戶生命週期，未來將持續透過AI、內容、通路、資費與會員經濟的整合，打造智慧生活全場域。同時，台灣大不僅引進多元機款並強化手機AI功能，亦啟動myfone門市「數位科技顧問認證」，提供消費者AI課程與實用導引，幫助用戶有效提升資料獲取與應用效率，讓科技更貼近生活、推動全民AI普及。

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企業服務事業商務長朱曉幸表示，今年企業服務營收目標成長2成，其中「雲端與AI」預計年增223%，「資安解決方案」則有望年增94%。台灣大戰略投資精誠資訊，雙方合作12項解決方案，另有逾百件潛在合作案，攜手進入政府與企業採購階段，成交案季增5倍，展現雙方在產品互補、業務共銷的布局成效。朱商務長強調，台灣大以企業服務6C策略，涵蓋電信服務、雲端與AI服務、顧問與託管服務、資安服務、碳盤查與能源服務、應用整合服務，在AI方面，企業升級需歷經「探索、試點、擴張、整合、轉型」五大階段，因此從部署AI資料中心(AIDC)、推出「一裝即用」AI地端解決方案，到自研在地語音AI「AI聽寫大哥」等產品，成為企業AI升級最佳夥伴。

台灣大自研語音AI平台「AI聽寫大哥」於2025年第一季正式商轉，支援中、英、台、客語，辨識率達97%，能即時轉譯、自動摘要，並可依企業需求客製專屬模型及字庫，廣泛應用於商務、法律、教育、媒體等領域。為滿足資料主權與資安需求，「AI聽寫大哥」可結合群聯aiDAPTIV+技術進行地端部署，強化隱私保護。此外，台灣大攜手美商威德新(Vantage)打造支援頂尖算力與最新液冷技術的國際級AIDC，預計2025年第四季貢獻營收，並與群聯合作推出「AI2 x aiDAPTIV+」地端AI解決方案，協助企業以1/40硬體成本高效部署私有AI，降低90%邊緣AI模型微調訓練 (Fine-tuning) 的硬體成本，節省至少30天建設時間。例如，使用aiDAPTIV平台搭配4組 RTX 6000 Ada的架構，可在2小時內完成Gemma 3 27B token大型語料的訓練作業。

最後，電信金融副總吳建頤指出，台灣大自2023年跨足金融領域，結合成熟的KYC機制、數據分析與用戶基礎，首創「大哥付 你分期」服務，為消費者帶來AI動態調整額度、彈性分期的先買後付體驗。用戶可在momo購物網、486團購、myfone網路門市及自營分期商城等平台，輕鬆分期付款，並獲得mo幣回饋，方案上線後商品交易總額較初期成長2倍，用戶數成長2.3倍，顯示高接受度與黏著度。

此外，台灣大亦進軍保險市場，於客服App推出「大哥保你放心」專區，以AI推薦個人化保險商品。2024年與富邦產險合作，成為全台首家獲金管會核准試辦創新型保險的電信公司，整合國際漫遊與投保服務，實現3分鐘快速投保、保費併入電信帳單。2024年第一季起，旅平險總保費成長3倍，反映用戶對電信金融創新服務的肯定。未來，台灣大持續深化AI應用與跨業合作，打造一站式消費、支付、保險與理財的生態圈，推進TelcoFin新藍圖。