日月光股東會今登場　營運長吳田玉：美國設廠積極規劃中

▲日月光今日舉行股東會，執行長吳田玉（中）出席。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／高雄報導

封測大廠日月光投控（3711）今日舉行股東會，不過由於董事長張虔生因公不克出席，由營運長吳田玉擔任主席主持，針對輝達宣布將與台積電、日月光等合作夥伴，在未來4年在美國生產價值達5千億美元的AI基礎設施，吳田玉也表示，美國測試廠正在積極規畫中，不過因執行面要考量的因素眾多，因此會在適當的時間再向大家宣佈。

吳田玉表示，因為美國的政策需求跟客戶的需求，台灣的產業鏈勢必要在美國有一些製程的延續，台積電在這個方面做得非常成功，但這是一個辛苦的過程，日月光則希望說在未來的一段時間內，有下一個的進展，對於先進的製程，在美國應該是雙方會有一些扶持，但這方面的方案，目前還不清楚，應該會在適當時間，再跟大家宣布。

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吳田玉也喊話，台灣廠商帶著信心到海外投資，這是技術版圖的延伸，希望大家正面看待，這是一件好事，吳田玉也舉例說明，日月光先前也宣佈在馬來西亞的檳城投資，由於台灣在晶片的佔比非常高，所以國外的客人，會多方面的要求，看能不能用一些方式讓晶片不進台灣的封裝，這就是大家都知道的non-China，non-Taiwan的問題。但這件事情發酵的背後及挑戰，同時也是一個商機。

吳田玉說，例如台積電去美國，這是一個風險的分散。這件事情要從正面的看，不能用負面的看。當我們有自信心的時候，擴張是好事。當我們沒有信心的時候，擴張可能就是壞事。所以他覺得去美國，去馬來西亞，它實際上是一個產業鏈跟生意觸角的擴張。

吳田玉也說，以日月光來說，東南亞跟台灣以外，勢必要拼第二跟第三戰場，美國是高階，對日月光來講，檳城是中低階，未來消費性電子、汽車可以到馬來西亞封裝，所以他覺得檳城的佈局、美國的佈局，大家真的應該有正面的思考。這是台灣信心的擴張，而不是信心的萎縮。同時看台灣的產業鏈，大家都在拼命的加碼投資，這件事情就是非常非常的重要，因為它真的不是一個零和遊戲，而是一個持續的板塊的擴張。這對於台灣的學生、工程師跟年輕人，也的確是一個非常正面的發展。