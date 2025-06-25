談美出口管制　日月光吳田玉：只有兩點「尊重、遵守」

▲日月光營運長吳田玉。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／高雄報導

封測大廠日月光投控（3711）今日舉行股東會，談到美國出口管制問題，營運長吳田玉在會後聯訪時表示，美國政府對於半導體出口的限制，有的時候有特定的客戶白名單、黑名單，但他對於美國跟其他各國政府的法令規定，真的只有兩點，「尊重和遵守」，在這個原則下，他相信不管外界的環境怎麼變化，還有相當大的不肯定性，還是會有信心一定能找到出路。

吳田玉也說，對外在的環境，包括關稅，包括法規限制，包括技術限制等等，這些事情不是第一天，半導體過去四十年大大小小經過同樣的挑戰，業界也在過去四十年，已經不斷一次又一次的證明一定能找到一個對的出路。

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媒體也關心，吳田玉近期當選SEMI主席，是否會助力台灣產業在國際上有更大的發展，吳田玉則說，在未來三年他個人非常有期許，擔任這個職位，公司的支持是絕對必要的，公司不支持做不了別的事情，更重要的一點，如果產業不支持，沒有人能做到這個職位，也希望希望藉由大會，藉由討論，談出一個最好的合作方向。

吳田玉也回顧，過去三年他在擔任副主席時，台灣成立了3D封裝聯盟，以及矽光子的聯盟，也有許多產業加入，等未來台灣成行之後，他也希望逐步開放海外夥伴加入。矽光子現在正逐步在發燒，他相信在未來的幾年中，矽光子的重要性會被業界看得更清楚，大家必須找出台灣的強項和短處，然後在全球的夥伴中找到市場上的合作方向，但這些事情都不簡單，不過台灣在半導體的製造上已經到了相當高的制高點，所以現在必須藉由SEMI的品牌，讓台灣產業鏈可以看得更高更遠，今天報告的是過去三年的事，未來三年也會找對的時間向大家報告。

