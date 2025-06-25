AI供應鏈撐起一片天！5000大企業2025年營收43.6兆　創歷年新高

▲5000大企業2025年營收43.6兆，創歷年新高。（圖／記者邱顯燁攝）

記者巫彩蓮／台北報導

根據CRIF中華徵信所最新出版的「2025台灣大型企業排名TOP5000」結果顯示，其中5000大企業營收總額創下43兆6,924億元的歷史新高，稅後純益也創下5兆2,021億元的歷史次高，成長率高達44.18%，直逼2021年所創下的5兆5,587億元。不僅如此，平均純益率上升至11.45%、平均淨值報酬率達8.69%，平均資產報酬率提升至5.17%，總體表現亮眼。

儘管過去一年受到通膨壓力、美中科技對抗、美國大選干擾，但在美國降息、 AI快速興起，使得科技業在2024年得到嶄新的發展機會，CRIF中華徵信所表示，以輝達為核心結合台積電的先進晶片製程，帶動整個AI供應鏈，使得台灣成為最大的AI產業受益國之一，反映在5000大企業的總體營運上，一掃2023年的陰霾，營收總額與稅後純益總額同步恢復成長。

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不過CRIF也提醒，儘管AI發展撐起全球經濟走向復甦，但是包括美國對等關稅在內的全球經濟變數及挑戰仍多，傳統經濟預測模型已難準確預測經濟的走向，無論是對等關稅、美中對抗、匯率波動，都不會只是影響經濟的短期因素，尤其是台灣在全球AI產業基本面的強勁，將使新台幣匯率面臨「欲貶不易且有升值空間」的長期壓力，5000大企業需要更多的做好對企業體營運衝撀的準備。

CRIF指出，繼2022年之後，5000大企業再一次刷新營收總額的新紀元，並且營收成長率也高達7.79%！營收成長家數則由2023年的2,081家，迅速回升到3,035家水準。其中營收淨額前1000大企業中有710家營收成長，遠高於2023年的486家；營收淨額前500大企業中有375家營收成長，也遠超過2023年的247家。營收淨額前100大企業中營收成長家數竟高達83家，顯示越大型企業2024年營收表現也越好。

同時，5000大企業營收成長達50%以上的大型企業共有296家之多。其中並有24家企業排名5000大企業前500名，且有6家企業營收淨額排名前100名，分別是茂宣企業（16名）、富邦金融控股（19名）、臺灣金融控股（34名）、技嘉科技（45名）、緯穎科技服務（47名）、凱基金融控股（83名）。

由營收成長產業來看，在181個入榜產業中，產業營收達1,000億元以上，營收成長達兩位數，且稅後純益也達1000億元以上的共有7個產業，包括半導體業、金融控股業、銀行業、航運業、人壽保險業、建築投資業及證券商，屬於營收高成長兼高獲利產業。值得關注的是，在前述7大營收高成長兼高獲利產業中，製造業僅有半導體業入列。此外，半導體業營收總額創下3兆9,691億元的新高，加上積體電路設計業（IC設計業）營收總額也再次突破8,000億元關卡達到8,064億元，兩者合計營收總額創下4兆7,755億元新高，占5000大企業營收總額比重10.93%，首度突破1成，在5,000大企業重要性越來越高。