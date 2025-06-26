溫水陷阱「買債是送分題」　他拿房增貸All in完蛋了

▲只要現金流無虞，質押買債投資人可放慢動作，分批進行部位調整。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

受到美國聯準會降息預期影響，過去2年投資人質押貸款、借錢買債風潮興起；如今卻面臨帳上虧損，資金慘套窘境；眼見通膨變數、匯率風險及美國財政危機三殺，掉入溫水陷阱的債蛙們，現階段究竟該如何自救？專家提供解方，搶救質押債蛙遠離未知的債市風暴。

「等到今年底寬限期一過，拿房子轉增貸借出的750萬元，就得本利攤還了，算一算每個月要繳付的金額，從只還息的1萬5千元，跳升到4萬多元。」57歲的曉舟（化名）近幾年與太太進入半退休狀態，原本完全不投資的他，前2年在媒體「買債是送分題！」的不斷放送下，2023年底決定將房子轉增貸，借出來的錢幾乎都投入債券ETF。

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如今他手上有100多張債券ETF，占比最高的是00725B（國泰投資級公司債），「我現在平均每月息收約2萬元，先前盤算只要本金賺超過1至2成，就把債券ETF贖回、還掉房貸，但目前帳面虧損12%。」雖然曉舟領息快2年了，但整體獲利還是負的，現在最擔心的是，等寬限期一過，每個月還款壓力將大增，如果債券ETF價格遲遲沒有回到買進成本、又不想賠錢出脫，那麼，家裡的現金流恐怕會出現問題。

事實上，近2年不少投資人因專家吹捧，或在金融銷售話術包裝下，紛紛掉入質押買債陷阱。45歲的吳醫師也是一例，他把父母的房子拿去貸款買債，投資部位超過千萬元，目前虧損7位數，直說現在不知該如何面對雙親。另一位40多歲的竹科工程師更猛，計畫透過2.5倍槓桿，賺8%穩定現金流。

眼前殘酷的現實狀況是，隨著美債投資變數增加，帳戶虧損擴大，這群原想藉由槓桿套利的債蛙，在寬限期逼近及可能隨之而來的追繳風險下，整日心神不寧；究竟該如何解套，成了最迫切的問題。

獵豹財務長郭恭克曾任上市公司財務長、債券基金操盤手及壽險公司債券投資主管，歷經多次景氣多空循環；面對質押買債的投資人，他強調現階段最重要功課是做好現金流缺口管理。「多項數據顯示，目前美債價格在相對低檔，此時全部砍出有點可惜，但為因應現金流，可考慮以分批、部分贖回方式，降低槓桿。」

郭恭克指出，4月到5月新台幣升值9.9%，匯率侵蝕債券資產價格，是這波美債下跌主要原因。「拉長線來看，近10年美元兌台幣匯率約在30.65元，近20年約在30.95元，目前則在29.55元附近，接近長線平均值。」他研判接下來匯率風險縮小。

再看價格波動風險，同樣拉長時間來看，過去20年美債10年期殖利率4%以上都是相對高點，2011年之後甚至大部分時間都在3%以下。郭恭克認為，美國債務高達36兆美元，「低利率、弱美元」才更符合美國利益。

他建議，質押買債投資人只要現金流沒有出現缺口，可先每月照樣領息、靜待市場變化，等債券價格回升再進場調節。但若有寬限期即將結束的還本壓力，則短期可分批逢高贖回，先解決金流問題；「但無論如何可留一些時間觀察，不必急著一次全部砍在低點。」



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