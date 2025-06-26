ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

溫水陷阱「買債是送分題」　他拿房增貸All in完蛋了

只要現金流無虞，質押買債投資人可放慢動作，分批進行部位調整。

▲只要現金流無虞，質押買債投資人可放慢動作，分批進行部位調整。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

受到美國聯準會降息預期影響，過去2年投資人質押貸款、借錢買債風潮興起；如今卻面臨帳上虧損，資金慘套窘境；眼見通膨變數、匯率風險及美國財政危機三殺，掉入溫水陷阱的債蛙們，現階段究竟該如何自救？專家提供解方，搶救質押債蛙遠離未知的債市風暴。

「等到今年底寬限期一過，拿房子轉增貸借出的750萬元，就得本利攤還了，算一算每個月要繳付的金額，從只還息的1萬5千元，跳升到4萬多元。」57歲的曉舟（化名）近幾年與太太進入半退休狀態，原本完全不投資的他，前2年在媒體「買債是送分題！」的不斷放送下，2023年底決定將房子轉增貸，借出來的錢幾乎都投入債券ETF。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今他手上有100多張債券ETF，占比最高的是00725B（國泰投資級公司債），「我現在平均每月息收約2萬元，先前盤算只要本金賺超過1至2成，就把債券ETF贖回、還掉房貸，但目前帳面虧損12%。」雖然曉舟領息快2年了，但整體獲利還是負的，現在最擔心的是，等寬限期一過，每個月還款壓力將大增，如果債券ETF價格遲遲沒有回到買進成本、又不想賠錢出脫，那麼，家裡的現金流恐怕會出現問題。

事實上，近2年不少投資人因專家吹捧，或在金融銷售話術包裝下，紛紛掉入質押買債陷阱。45歲的吳醫師也是一例，他把父母的房子拿去貸款買債，投資部位超過千萬元，目前虧損7位數，直說現在不知該如何面對雙親。另一位40多歲的竹科工程師更猛，計畫透過2.5倍槓桿，賺8%穩定現金流。

眼前殘酷的現實狀況是，隨著美債投資變數增加，帳戶虧損擴大，這群原想藉由槓桿套利的債蛙，在寬限期逼近及可能隨之而來的追繳風險下，整日心神不寧；究竟該如何解套，成了最迫切的問題。

獵豹財務長郭恭克曾任上市公司財務長、債券基金操盤手及壽險公司債券投資主管，歷經多次景氣多空循環；面對質押買債的投資人，他強調現階段最重要功課是做好現金流缺口管理。「多項數據顯示，目前美債價格在相對低檔，此時全部砍出有點可惜，但為因應現金流，可考慮以分批、部分贖回方式，降低槓桿。」

郭恭克指出，4月到5月新台幣升值9.9%，匯率侵蝕債券資產價格，是這波美債下跌主要原因。「拉長線來看，近10年美元兌台幣匯率約在30.65元，近20年約在30.95元，目前則在29.55元附近，接近長線平均值。」他研判接下來匯率風險縮小。

再看價格波動風險，同樣拉長時間來看，過去20年美債10年期殖利率4%以上都是相對高點，2011年之後甚至大部分時間都在3%以下。郭恭克認為，美國債務高達36兆美元，「低利率、弱美元」才更符合美國利益。

他建議，質押買債投資人只要現金流沒有出現缺口，可先每月照樣領息、靜待市場變化，等債券價格回升再進場調節。但若有寬限期即將結束的還本壓力，則短期可分批逢高贖回，先解決金流問題；「但無論如何可留一些時間觀察，不必急著一次全部砍在低點。」


更多鏡週刊報導
理財專題／當疊債投資遇上美債三殺　債市風暴來襲
理財專題／質押買債族陷危機　3解方拆彈債市壓力鍋
美債風暴1／3大衰事一次到位　200萬債券投資人深陷泥沼

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【協議剛簽就開轟】川普氣炸！怒批以伊「他X的不知道在幹嘛」

推薦閱讀

「借到底賺到底」誘導　質押債蛙淪未爆彈

「借到底賺到底」誘導　質押債蛙淪未爆彈

2022年國內債券ETF規模約1.2兆元，受益人數約15萬人；到了2024年，國內債券ETF市場熱度推至高峰，規模衝破3兆元，受益人數大躍進、超過200萬人，居亞洲第1；這些人潮、錢潮一窩蜂湧入債券送分題，現在成了最不願面對的投資真相。

2025-06-26 07:05
溫水陷阱「買債是送分題」　他拿房增貸All in完蛋了

溫水陷阱「買債是送分題」　他拿房增貸All in完蛋了

受到美國聯準會降息預期影響，過去2年投資人質押貸款、借錢買債風潮興起；如今卻面臨帳上虧損，資金慘套窘境；眼見通膨變數、匯率風險及美國財政危機三殺，掉入溫水陷阱的債蛙們，現階段究竟該如何自救？專家提供解方，搶救質押債蛙遠離未知的債市風暴。

2025-06-26 07:02
輝達漲4.33％收154.31美元創新高　重返全球市值龍頭

輝達漲4.33％收154.31美元創新高　重返全球市值龍頭

美國人工智慧晶片大廠輝達（Nvidia）今日股價強勢上漲逾4%，不僅突破今年初的歷史高點，還成功重返全球市值最高企業的位置。

2025-06-26 05:26
不論以伊停火協議能否持續　謝志堅認為荷莫茲海峽幾乎不可能封鎖

不論以伊停火協議能否持續　謝志堅認為荷莫茲海峽幾乎不可能封鎖

以伊停火協議能否持續？荷莫茲海峽關閉的擔憂是否仍然存在？在國際上引發討論，甚至還讓歐洲股市今(26)日收黑，陽明海運前董事長謝志堅認為，以伊停火協議與荷莫茲海峽是否封閉其實是兩碼事，他認為以伊朗的現實條件，幾乎不可能封鎖荷莫茲海峽，因為一旦封鎖，等於斷了國家經濟命脈，還會引發波斯灣國家眾怒。

2025-06-26 03:02
福懋油股東會今登場　經營權戰「五五波」聚焦公司治理

福懋油股東會今登場　經營權戰「五五波」聚焦公司治理

41年老牌黃豆油大廠福懋油（1225）今（26）日召開股東會，不過會前爆發原始股東許家與新一代大股東吳金泉人馬經營權糾紛，由於雙方股權實力呈現「五五波」，股東會前福懋油股東群盛發公開聲明，痛批吳金泉派打算毫無理由強行解任代表原始創辦人家族的兩席董事，專家認為，此舉對公司治理將有影響，值得金管會注意。

2025-06-26 00:02
三星晶圓代工策略轉向「延後1.4奈米開發」　聚焦良率與客製化

三星晶圓代工策略轉向「延後1.4奈米開發」　聚焦良率與客製化

面對晶圓代工事業挑戰，三星電子近期大幅調整策略。業界消息指出，三星決定延後原定的1.4奈米（SF1.4）製程量產時程，轉而強化現有2奈米與4奈米製程的良率穩定性，並針對客戶需求進行最佳化調整。據了解，三星近期已向供應商說明此一策略轉向。

2025-06-25 23:31
冰淇淋「杜老爺」母公司申請上市　證交所：今日送件

冰淇淋「杜老爺」母公司申請上市　證交所：今日送件

天氣愈來愈熱，老牌冰品「杜老爺」在資本市場表現也愈來愈熱。證交所今（25）日公告，擁有杜老爺等知名品牌的皇家可口（7791）送件申請上市。

2025-06-25 20:09
台船爭取承造公務船免營業稅與印花稅　明年如匯率持穩可轉盈

台船爭取承造公務船免營業稅與印花稅　明年如匯率持穩可轉盈

台船(2208)今(25)日召開股東會，會上股東關心匯率對公司獲利影響，台船高階指出，如果明年匯率能夠穩住，公司轉虧為盈機率就大增。另公司長期爭取的國內商船建造獎勵措施，因為牽涉頗廣，遲無進展，公司轉爭先取接造公務船免營稅與印花稅等。

2025-06-25 19:53
00929挨轟引爆「華碩之亂」　投信內部文件喊冤

00929挨轟引爆「華碩之亂」　投信內部文件喊冤

規模高達1653.4億元的月配型台股ETF始祖復華台灣科技優息（00929）即將於明（26）日公告年度換股結果，然而昨（24）日砸逾54.8億元搶進華碩7356張，尾盤急拉745元漲停價作收，而今（25）日則是大跌6%，其換股引發揣測，而復華投信內部給客戶五大說明文件外流，文中提到65檔原型ETF，共有34檔持有華碩，不排除有其他競品亦有增持或因應調整之行為出現，造成股價波動。

2025-06-25 19:06
遠雄港股利1.3元　今年看好AI與電商業務、加值園區新樓添H2業績

遠雄港股利1.3元　今年看好AI與電商業務、加值園區新樓添H2業績

遠雄港(5607)今(25)日股東會通過股利1.3元，其中1.1元是現金股利，0.2元是股票股利，盈餘轉增資金額為72,657,430元，股數共7,265,743股。公司方面表示，今年台灣AI、電子產業與電商都有不錯表現，加上公司加值園區H棟8、9月間啟用，估計業績表現優於去年。

2025-06-25 18:14

讀者迴響

熱門新聞

加油爽中1000萬「消費地點曝光」！期限只到7月7日

台塑四寶除息好兆頭！　台塑化挾油價走高填息5成

不論以伊停火協議能否持續　謝志堅認為荷莫茲海峽幾乎不可能封鎖

影響793萬張金融卡！一銀防詐　9／3起約轉他人帳號延後生效

三星晶圓代工策略轉向「延後1.4奈米開發」　聚焦良率與客製化

福懋油股東會今登場　經營權戰「五五波」聚焦公司治理

溫水陷阱「買債是送分題」　他拿房增貸All in完蛋了

「借到底賺到底」誘導　質押債蛙淪未爆彈

分行不香！合庫再撤北高3據點　7／21生效

黃仁勳震怒！　「最愛的AI小機器」難產

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366