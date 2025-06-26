美債風暴！2大首席經濟學家示警　質押債蛙挑戰才開始

▲國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，美國債務滾雪球將為日後埋下隱憂。（圖／鏡週刊資料照）

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為刺激業績達標，金融機構明示暗示員工勸誘客戶以信貸、房貸抵押、保單質借等方式舉債投資；以券商不限用途借貸為例，營業員私下更瘋傳「借到底賺到底」策略，吸引台灣投資人瘋狂買債。這種將槓桿用到極致做法，不僅讓美債風暴持續擴大，暴風結構還相當紮實。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超便提出警告，「過去2年債券ETF規模1年成長1兆，台灣散戶成了全世界買美債的大戶；投資人應回頭檢視、釐清布局債券目的，若一心只想藉由債券價差獲利，未來半年日子會很難熬。」

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他表示，期待靠著價差解套的投資人，唯一明燈就是降息，而能伸手救援的只有美國聯準會，「但今年積極降息機率不高，要到2026年5月、聯準會主席鮑威爾卸任後，川普提名新任主席，才有機會看到。」

合庫金控首席經濟學家徐千婷也直指，川普關稅引發通膨疑慮，打亂聯準會降息節奏是下半年的關鍵風險與變數。「對等關稅實施，美國消費者成了最終負擔關稅成本的主力，聯準會擔心因此推升通膨，對降息抱持謹慎態度。」她坦言，若聯準會未如市場預期降息，債市殖利率不排除繼續往上走。

看來利率風險還將延續，那麼信用風險呢？林啟超表示，美國財長強調美債不會違約，債信問題不用擔心，但美國財政紀律不彰，債務將持續增加，確實為日後埋下隱憂。

一位金融資歷近30年、現已退役的債券操盤手直言，「美債真正風暴還沒開始，當全世界對美元資產信仰崩潰時，所產生的流動性風險才是大災難。」他指出，美國推行穩定幣與美元掛鉤，目的就是拿虛擬幣來補洞，支撐美債需求，讓美元以數位形式滲透全世界，穩住國際地位。「未來美元指數不排除進一步下探，當匯率風險再起，美債質押部位將被迫面臨追繳命運。尤其時序進入下半年，美元資產考驗一波接一波。」

徐千婷提醒，由於美國財政問題、貿易政策不確定性、及川普偏好弱美元政策，將使主要出口國、如亞洲貨幣對美元有較大波動，未來升值壓力大；同時須留意美國是否擴大匯率操作國指控，市場情緒牽動美元走勢，務必小心提防。

展新投顧執行長黃大展強調，美元資產真的需要分散，因為市場持有信心已下滑。日前美國30年期公債殖利率突破5%大關，創18年來高點，代表市場對美債務前景感到憂心。貝萊德在6月最新投資研究報告中更明確指出：繼續減碼長天期美國公債是最堅定的觀點，未來也會維持這個立場。

短短2年時間，債券投資從市場篤定的「送分題」，變成了備受質疑的「送命題」；其實買債初心若是長期持有，看重的是固定收益、穩定的現金流，且不過度槓桿借錢投資，即便利率、匯率風險齊報到，也只是過程中的小亂流，不至於傷筋動骨。

偏偏，在金融業者的不當行銷及數字美化下，不少保守穩健投資人，在自認安全的債券部位，開啟了人生中的首次槓桿投資，且是「槓上加槓」，一場完美風暴現正持續醞釀中；市場壓力還未解除，質借的債蛙們應盡快戒掉貪念，尋求解決之道，才不會在風暴席捲時傷得體無完膚。



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