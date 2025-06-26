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供應鏈重塑！台企布局4大計畫　台灣企業對美國的投資

圖／先探投資週刊 提供

在全球地緣政治的影響下，台灣企業對美國的投資持續增加，其中，以台積電為首的投資計畫，強化了在半導體產業的領導地位，並深化台美產業合作。

文／莊家源　圖／先探投資週刊提供

今年五月，由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」共計有一三八家台灣廠商參與，蟬聯最大訪問團，在台美對等關稅談判之際，這場會議也成為各國展現對美投資決心的必爭之地。

川普鼓勵製造業回流

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自美國總統川普第二任期以來，推出一系列以美國優先為核心的貿易政策，如對等關稅計畫和稅收減免政策，來保護本土產業、減少貿易逆差，並促進製造業回流美國。這些政策特別針對半導體、人工智慧伺服器、傳產製造（如汽車、軍工、能源、重工業）及生技醫療等關鍵領域，鼓勵企業在美國市場進行布局。

過去在川普第一任期至拜登政府期間，友岸外包（Friendshoring）政策的實施，要求企業撤離與美國有地緣政治衝突的國家，轉向與盟國或價值觀相近的國家建立貿易關係。這一政策的目的是為了減少對中國的依賴，並建立更為穩定和可靠的供應鏈。墨西哥、印度、越南等國因此成為企業分散供應鏈的主要目的地。其中，墨西哥因其地理位置優勢及與美國、加拿大簽署的三邊自由貿易協定，成為全球製造業搶攻美國市場的首選。然而，這一策略也使墨西哥成為中國商品進入北美的中轉站，這引發了川普的不滿，因為他認為這違背了其推動美國優先的初衷。

在今年二月，川普政府宣布的對等關稅計畫，將對所有進口商品徵收普遍關稅，稅率將根據各國對美國商品徵收的稅率進行調整。根據美國商務部的數據，去年美國的貿易赤字達到九五○○億美元，其中與中國的貿易逆差占比最大，達到三八○○億美元。川普認為，這一赤字主要源於不公平的貿易環境，因此希望透過對等關稅政策來減少貿易赤字，並促使製造業回流美國。

然而，要使貿易赤字減少並非僅靠課徵關稅就能達成，關稅的提高短期內可能壓低進口額，但美國國內產業的生產能力是否足以填補這一缺口仍然是一大問題。若美國企業無法迅速擴大生產，則可能導致市場供應不足，進而影響消費者的選擇和價格。此外，由於關稅成本最終將轉嫁給美國企業與消費者，這可能導致商品價格上升，進一步影響消費支出和經濟成長動能。

為了配合這一關稅政策，美國政府同步推動國內企業的稅收減免措施，以鼓勵企業資本回流與本土生產。根據美國財政部的公告，今年的新稅收政策將對回流至美國的企業投資提供最高十五％的減稅優惠，並對新設廠的投資提供額外的稅收抵免。這些措施旨在激勵企業在美國本土進行更多的投資，從而增強國內的生產能力。

根據美國國家經濟委員會（ＮＥＣ）的數據，從二○一八～二四年間，美國製造業回流的投資金額將達到四八○○億美元，其中包括台積電在美國亞利桑那州的晶圓廠。這一投資不僅是對美國製造業的支持，也是對全球供應鏈重組的一部分，旨在增強美國在高科技產業的競爭力。

隨著台積電宣布向美國廠追加投資一千億美元，用於興建三座晶圓廠、兩座先進封裝廠及研發中心等設施，這一舉動不僅強化了台積電在全球半導體產業中的領導地位，也顯示出台積電對美國市場的高度重視，再加上拜登政府推動的晶片與科學法案（CHIPS and Science Act），提供補貼吸引包括台積電、三星（Samsung）、英特爾（Intel）、格羅方德（GlobalFoundries）、美光（Micron）等半導體巨頭在美國設廠，這些政策與台積電的投資規劃相輔相成，進一步鞏固了美國在全球先進製程領域的競爭力。即便川普若重返白宮後表明反對補貼半導體製造業，他仍可能透過關稅調整和企業稅減免等方式，推動更多半導體廠商在美國投資，進一步完善美國的半導體生態鏈。

台商赴美投資金額大增

根據市調機構集邦科技的預估，台積電的投資將大幅提升美國在全球半導體先進製程的占比，將從二○二三年的九％提高至二七年的二一％，屆時美國的先進製程產能將超越南韓，成為全球第二大半導體生產國。這一趨勢顯示，隨著全球政經局勢的轉變和供應鏈的重新配置，美國已成為台灣企業最大的海外投資地。事實上，自一八年美中貿易戰爆發以來，美國迅速從台灣的第二大投資國躍升為主要投資目的地，台商對中國投資則逐下降，並且隨著美國不斷擴大基礎建設，台灣的科技及傳產大廠紛紛進駐美國，包括台積電、環球晶、鴻海、廣達、緯穎、英業達、仁寶、和碩、研華、國巨、漢唐、帆宣、崇越、長春石化、台塑集團、上銀、欣陸等企業，這些投資涵蓋了從半導體製造到傳產製造的領域，進一步深化了台灣與美國之間的經濟合作。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2358期精彩當期內文轉載》

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